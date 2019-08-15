美議員警告北京 別破壞香港自治

2019-08-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼美國國會參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈警告中國不可強力鎮壓香港「反送中」抗議後，十三日至十四日又有數名重量級國會參議員出面表態，警告北京當局勿破壞香港自治，否則香港將失去美國給予的特殊貿易地位；參議員還呼籲美國總統川普應對中國清楚表明，若北京直接介入香港抗議，中國將面臨包括制裁在內的嚴重後果。

鎮壓香港 將招致立即後果

民主黨籍眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）和共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）十四日聯名警告，暴力鎮壓香港將是「錯誤」，將招致「立即後果」，呼籲「停止侵蝕香港自治權」。民主黨籍參議員卡定（Ben Cardin）表示，若中國強力鎮壓香港抗議，他保證美國國會一定會採取行動，落實與承認香港特殊地位有關的自治協議。卡定今年六月與其他多名民主、共和兩黨的國會參眾議員共同提案「香港人權與民主法」，該案主要包括要求美國國務卿每年認證香港的自治地位，據此研判是否繼續給予香港特殊待遇。

美國國會在一九九二年通過「美國︱香港政策法」，承認香港在一九九七年實施一國兩制後，仍是在政治、法治、經濟和貿易政策上有別於中國的「獨立關稅區」；美國在「一國兩制」框架下，支持香港的人權、民主與自治。卡定說，香港正因為實施「一國兩制」，才能在貿易上享有美國提供的特殊地位；若中國插手香港自治，當然會影響相關協議。

此外，卡定也批評川普稍早將抗議稱為應由中國解決的「暴亂」，強調美國應與港人站在一起，川普卻將過錯歸咎於抗議人士，為中國提供鎮壓抗爭者的藉口，令人費解。共和黨籍的參院外交委員會亞太小組主席賈德納則推文表示，川普政府應該向北京當局清楚表明，鎮壓香港會讓中國招致嚴重後果，包括遭美國制裁。美國前駐北約組織大使伯恩斯（Nicholas Burns）也批評川普，指「香港人的民主權利，是美國唯一應該力挺的一方」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法