中國嚴審遊港 京滬等城須親辦港簽

2019-08-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對中共鷹派黨媒《環球時報》記者付國豪十三日在香港國際機場遭到毆打，中國官方和媒體十四日紛紛以「恐怖主義」及「恐怖份子」等稱謂痛批「反送中」抗爭者。與此同時，彭博報導，中國正採取行動嚴審內陸旅客前往香港，多個城市已禁止旅行社及導遊協助個人申請赴港簽證，赴港旅客必須親自到現場辦理。

中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）發言人徐露穎抨擊，對於環時記者等兩名「大陸居民」被毆，港澳辦「對這種近乎恐怖主義行徑表示最強烈譴責」。北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）也斥責，環時記者遭搜身，「是對新聞自由的嚴重踐踏。這些目無法紀、侵犯人權、泯滅人性的暴行…已經與恐怖份子的暴行無異」。

中媒避談機場可疑公安

環球時報及諸多中國官媒不斷報導付國豪面對群眾時，大聲喊出「我支持香港警察，你們可以打我了」的新聞，引發眾多藝人按讚轉發，卻避談另一名同樣被綑綁圍毆的疑似深圳市公安局輔警徐錦煬，以致有網友質疑徐錦煬出現在機場的真實動機。

據報導，包括北京和上海等至少七個縣市，八月初起已對赴港旅客進行更嚴格的審查，但在執行上參差不齊。上海市出入境管理局官員表示，基於香港情勢，八月二日開始實施赴港申請必須親自辦理的規定，預定約兩週內安裝人臉辨識軟體。在允許個人通關及使用自助報到機前，工作人員會確認身分證。

北京市一所公安局熱線客服人員指出，八月一日起，必須親自前往指定公安局申請，才能取得簽證。貴陽市、餘姚市、昆明市、郎溪縣及會澤縣也宣布，已暫停赴港旅行的第三方申請代辦。

另有跡象顯示，中國可能正限制港人前往中國。深圳市口岸辦公室日前召開安全會議，下令全市各口岸「提升政治敏銳性」，防止非法境外刊物流入，嚴防港獨份子快閃、喊口號。知情人士透露，一群港生七月間被告知，他們的赴中申請遭拒，理由是香港抗爭。

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