德州釀20死槍手 奉行白人至上

2019-08-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國德州艾爾帕索（El Paso）三日發生槍枝濫射血案，造成廿人死亡，死者包括六名墨西哥人。當地警方四日證實，該起槍擊案被視為「本土恐怖攻擊」事件，凶嫌庫魯休斯（Patrick Crusius）正配合檢調偵辦。庫魯休斯疑似出於種族主義動機犯案，他在掃射人群前，似乎曾在網路論壇發表「宣言」，抱怨德州遭「西語系國家後裔入侵」。

貼圖論壇「8chan」三日在艾爾帕索槍擊案發生前約一小時，出現一則長達四頁的留言，作者自稱是「艾爾帕索槍擊案槍手」，聲稱受到今年紐西蘭基督城五十一死槍擊案所感召，還鼓勵站上「兄弟們」盡可能地將消息散布出去。8chan是所謂「非自願單身者」（incel）等邊緣人的聚集地，二○一三年由電腦工程師布瑞南（Frederick Brennan）創立，直到一四年「玩家門」（GamerGate）事件後，才成為人氣網站。

網路安全服務公司「Cloudflare」四日宣布，終止為貼圖論壇「8chan」提供服務，指論壇「無法無天」，創造充滿仇恨的網路社群，不斷成為罪犯散布槍擊訊息的管道，包括三日艾爾帕索槍擊案的仇恨西語裔宣言、今年四月加州波威市（Poway）槍擊血案的仇恨猶太人宣言，以及今年三月紐西蘭基督城清真寺恐攻的仇恨穆斯林宣言。

8chan論壇散布仇恨

布瑞南四日呼籲，應在論壇導致更大暴力事件前關閉網站；他去年已與8chan現在的老闆結束合作關係。8chan論壇管理員五日推文表示，正在尋找新的網路安全服務提供者，該論壇五日已正式下線。

美國總統川普四日下令全國降半旗至八日，哀悼艾爾帕索、俄亥俄州岱頓市兩起大規模槍擊血案的罹難者。川普五日在白宮發表聲明，譴責仇恨、種族及白人至上主義，他已要求司部法提案，對大規模槍擊及國內恐攻罪犯執行死刑，並就心理健康及槍枝控管進行改革。

不過，有輿論認為川普本人諸多言論經常涉及煽動種族仇恨，可能刺激凶嫌犯案。紐約時報等美國主流媒體指出，近期數起血案均與白人至上者脫不了關係，直言美國目前正遭遇白人民族主義恐怖份子的大麻煩，呼籲執法當局應比照極端伊斯蘭恐怖份子，鎖定白人民族主義者。

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