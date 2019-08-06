胞妹也殺 俄州槍手有獵殺名單

2019-08-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國俄亥俄州岱頓市（Dayton）的娛樂場所聚集地俄勒岡區，四日凌晨爆發九死、廿七傷的重大槍擊案。被警方當場擊斃的槍手為廿四歲、來自貝爾布魯克市（Bellbrook）的白人男子貝茲（Connor Betts），而他的胞妹梅根（Megan Betts），竟也成為槍下亡魂。警方尚未證實貝茲的犯案動機，但初步排除種族仇恨。認識貝茲的人士透露，貝茲高中期間就曾擬定獵殺及強暴名單，被停學一年。

岱頓市警察局長畢爾（Richard Biehl）表示，被殺害的九人中，有六人為非裔，年齡介於廿二至五十七歲，最年輕者正是貝茲的妹妹梅根，此事讓兩人的父母親相當難熬。畢爾指出，貝茲犯案的點二二三口徑大容量彈匣步槍為合法購買；警方也在搜查貝茲住所時，在其座車發現另一把霰彈槍。不過，現階段尚無法斷定犯案動機，但基於行凶時間短暫，尋找特定攻擊目標的可能性不大。

貝茲生前常光顧的住家附近酒吧酒保表示，貝茲最後一次上門是七月廿九日，但當時並無異狀。常與貝茲飲酒作樂的酒客形容，貝茲對時事、流行文化有想法，是個「會想把他當成自家孩子的人」，但從未聽他說出暴力、種族歧視等字眼。至於貝茲與梅根的關係，曾與兩人一起參加行進樂隊的友人說，兄妹倆相當親近，不曾察覺兩人有敵對氣氛。

兄妹相當親近 並無異狀

然而，貝茲就讀貝爾布魯克高中期間的四名同學透露，貝茲二○一二年時曾擬出針對男同學的獵殺名單，以及針對女同學的強暴名單。另外，有人提到貝茲喜歡模仿拿槍射擊他人的姿勢，且經常口出暴力及粗鄙言語，包括稱呼女性「蕩婦」。雖然貝爾布魯克高中不願評論上述說法，但俄州「岱頓日報」指出，貝茲編纂的獵殺名單曝光後，警方曾展開調查，惟不清楚調查結果，後來貝爾布魯克高中約有三分之一學生因為害怕而沒去上課。

資料顯示，貝茲成年後並無重大犯罪紀錄，僅有超速等交通違規事項，但若是在青少年時期被起訴，姓名也不會被公開。此外，貝茲曾就讀社區大學的心理系，並在一家餐廳打工。

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