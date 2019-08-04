IS影響力還在 年底恐攻再起

2019-08-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普三月底宣告伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）滅亡言猶在耳，聯合國近日一份最新報告卻指出，由於促成這些極端份子壯大的因素仍未消失，約三萬名曾加入IS成立之「哈里發國」（Caliphate）的外籍人士，可能轉投「開打」（al-Qaida）等其他恐怖組織，恐使全球在年底前再度面臨恐怖攻擊的威脅。

英國「衛報」三日報導，這份聯合國報告是以各成員國情報組織提供之資訊為依據，反映出各國安全單位的共同想法。其中之一是，雖然「哈里發國」根據地已被殲滅，但促使IS崛起的因素並未根除，那些一貧如洗、自尊低落、暴力豢養、身處社會邊緣的受刑人思想上的「極端化」，尤其令人擔憂，包括第一波從哈里發國被遣返回母國服刑，近期即將被釋放的人士。

報告也指出，「去極端化」計畫未能證實充分有效，極端意識根深蒂固的聖戰士不管在監獄內外，都仍深具危險性。根據歐洲各國統計，有多達六千名歐洲公民曾加入位於伊拉克、敘利亞的IS等極端組織，其中有三分之一已死亡、三分之一仍被監禁於當地或遠走他方，另外三分之一則可能已返回歐洲。

聖戰士家屬 也隱藏威脅

不僅如此，還在敘利亞等地流離失所的外籍聖戰士的家屬，也隱藏重大安全威脅。IS成員過去會積極生育，或將大批孩童帶往根據地，這些如今貧苦無依、甚至沒有國籍的孩童，未來會產生什麼變化，無法預估。西方各國迄今仍認為，曾加入IS的公民可能造成安全風險，不願重新接納他們返國。

據悉，IS目前仍可掌握過去積存的五千萬至三億美元（約十五億至九十四億台幣）資金，藉此繼續在全球宣揚「虛擬哈里發國」（virtual caliphate）的名號。因此，報告警告，除了世界各地受到IS啟發的攻擊行動外，一旦IS本身有機會重新培養外部行動能力，也會再次指揮國際恐怖攻擊，目前的「安穩期」或許在今年底前就會結束。

報告舉例，斯里蘭卡四月底遭遇一連八起恐怖攻擊，就是由深受IS意識形態影響的當地極端組織策劃，目的是在IS被擊敗之後，繼續鞏固其形象。另外，報告還聚焦暴力事件急遽增加的西非地區，認為煽動者正是伊斯蘭極端份子。針對在中非剛果民主共和國東部新成立的IS分支，各國情報單位對於其是否與IS有實質聯繫，仍有分歧，但中非各國憂心該分支可能引來更多外籍聖戰士。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法