美國會議員 籲川普政府停售港府鎮暴裝備

2019-08-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕由於香港警方被控對反對修改「逃犯條例」（送中條例）的示威者使用過當武力，因此美國跨黨派國會議員二日呼籲川普政府停止向港警出售催淚彈與橡膠子彈等軍火和鎮暴裝備。國際特赦組織也已敦促各國政府暫停對香港當局出售水砲車、胡椒噴霧等較不致命的鎮暴裝備。惟港警三日仍宣稱，其水砲車正進行道路測試，完成後即可出動。

促拒當鎮壓和平抗議幫兇

香港泛民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，一日在「推特」上貼港警使用的美製「聯邦鎮暴槍」（FRG）及它發射的卅七釐米催淚彈照片後，美國聯邦眾議院人權委員會的共和黨主席史密斯和民主黨主席麥高文即致函美國國務卿龐皮歐與商務部長羅斯，要求中止販售軍需品、鎮暴裝備予港警，並要求龐、羅兩人公開宣布美國將不會淪為鎮壓香港和平抗議的幫兇。該委員會共由四十餘名聯邦眾議員組成。

兩名共同主席亦呼籲龐、羅反對香港和中國政府設法將反送中抗爭定調為「暴亂」，並將中、港政府自己造成的香港政治動盪歸咎美國。國務院與商務部則尚未立即評論此事。史、麥與共和黨聯邦參議員魯比歐、民主黨聯邦參議員卡定一日也曾致函美國總統川普，提及港警過度使用武力的問題。

因香港二○一四年「雨傘運動」而入獄的黃之鋒甫於六月出獄，隨即投入始於該月的反送中抗爭，他一日貼出四張照片並推文寫道，「這些（鎮暴）武器均從美國進口，有鑑於港警在近來抗議活動中罄竹難書的殘酷證據，所有國家應停售武器給惡名昭彰的港警。」

美國聯邦參議員魯比歐七月卅日也曾推文要求美國政府考慮禁止將鎮暴裝備售予中國。他寫道，在中共一九八九年於天安門屠殺異議人士後，美國曾禁止出售催淚瓦斯等犯罪控制裝備。若中國國家主席習近平這次不停止削弱香港「主權」、攻擊抗議人士，美方必須考慮對香港採取和前述天安門事件後同樣的政策。「香港眾志」亦向白宮請願，促請美國政府暫緩任何外銷鎮暴裝備到香港的申請。截至七月卅一日，就已收到五．五萬人連署。英國政府六月廿五日已宣布暫停對售予香港的鎮暴裝備發放出口執照。

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