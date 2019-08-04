反制黑警 香港示威者強化出擊戰術

2019-08-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕近來在香港「反送中」運動的示威活動中，警民衝突的狀況一次比一次激烈。面對制暴及監視設備完善的警察，示威者除了穿戴保護物品以「防守」自身外，也逐步強化各種「出擊」戰術，透過雷射筆等各種道具，或者不同人員聲東擊西的模式，來分散警察的注意力，阻止蒐證或遭暴力對待。

雷射光束指揮進退 「跑酷」摧毀催淚彈

英國「每日電訊報」二日指出，綠色雷射筆已成香港示威者的必備物品，他們會用以射向警察拍照、錄影的鏡頭，或向鏡頭噴灑顏料及打開雨傘，防範警察拍攝其臉部；此外，上月二十七和二十八日在元朗與上環的遊行中，當警民爆發嚴重衝突時，也有示威者透過雷射筆來指揮眾人前進或撤退。不過，警方也同樣會使用強光照射示威者或記者，以混淆對方行動及阻止拍攝。

對於示威者而言，分工合作也同樣重要。在一組人負責利用上述工具干擾警察之際，另一組人指揮群眾因應情勢改變隊形，第三組人則在後方呼喊口號，以凝聚示威氣勢，並且有負責偵察各區情況的跑者，四處傳達最新訊息或傳遞供應品，其中不乏練過城市極限運動「跑酷」的人士。而一旦警方施放催淚彈，也有人會迅速在上頭擺放交通三角錐，並灌水加以摧毀。

曾參與上月初突襲立法會行動的二十歲布萊恩表示，相對於擁有專業設備的警方，身為普通市民的示威者僅能想方設法，令警方難以鎖定目標。二十四歲的黛安娜指出，許多人被迫使用金屬製的路面指示牌等物品，來抵擋警棍、盾牌的攻勢；此外，「前線」人員間也從不儲存彼此的聯絡資訊，並在必須交流資訊時，利用簡易數字來溝通戰術，避免警方逮捕一人後「全軍覆沒」。

與此同時，示威者也會利用蘋果公司產品內建的隨建即連網路「AirDrop」，針對資訊獲取受到中國政府管控的中國遊客，發送「反送中」運動的來龍去脈、「天安門事件」的真相，以及並無外國勢力操控示威等訊息。但在抗爭之餘，許多示威者卻不得不向親屬、朋友和同事隱瞞自身行動，除防止對方擔憂，也避免因不同立場而關係破裂。

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