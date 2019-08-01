中國指控「反送中是美方作品」 龐皮歐斥荒唐可笑

2019-08-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港民間持續大規模「反送中」示威，繼中國官方七月底正式指控美國等「外國勢力」在背後力挺香港暴力示威者，香港前行政長官董建華七月卅一日竟公開聲稱台灣也是幕後推手，並重申他對香港警方的支持，絕不與試圖挑戰中國政府的人士妥協。

與此同時，針對中國外交部發言人華春瑩七月卅日抨擊美國國務卿龐皮歐聲援香港抗議，同時反咬「反送中是美方作品」，「美國欠世界一個交代」，龐皮歐同日回應道，香港當前抗爭完全來自港人力量，示威者訴求是政府傾聽民意，中國對美國的控訴「荒唐可笑」。

董建華稱美台是幕後推手

董建華卅一日出席他五年前發起成立的智庫「團結香港基金」午餐會時，透過致詞再對香港當前「風暴」發表看法。董建華說，「反送中」示威理應隨政府暫緩修訂《逃犯條例》而退場，但「這場風暴升高快速，組織良好，我們有理由相信風暴背後有主謀」，「可能有外在勢力介入，種種跡象都指向台灣和美國」。

董建華聲稱，在主權移交後，一直被別有用心的政客及反華勢力視為樂土，這些人利用香港與中國制度的差異來煽動港人的恐共情緒，真正目的是將香港變成國際博弈的戰場及反抗中國政府的基地，呼籲香港勿被利用，以免抗爭影響當地市民就業及生計。

董建華為首任行政長官，第二任期未做滿就在二○○五年以身體不適為由請辭，離職當天卻馬上接任中國人民政治協商會議全國委員會副主席至今，執政期間每年都有七一大遊行，○三和○四年甚至多達五十萬人上街要他下台。

港親中議員控外國人煽動示威

英國「衛報」也報導，中國國營媒體與香港親北京的立法會議員近來也把矛頭指向居住在香港的外國人士，指控他們煽動示威。親中媒體不斷流傳出現在示威場合的外國人士照片，還會搭配上臆測文字如「指手畫腳討論陰謀？」建制派立法會議員蔣麗芸更分享一位以「Hong Kong Hermit（香港隱士）」名稱直播抗議實況的外國人所拍攝的影片，質疑他是「指揮官」。這位「香港隱士」告訴衛報，「連老闆都知道了」，他如今害怕丟掉工作，害怕會被警方與黑幫對付。

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