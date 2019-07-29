假新聞添亂 加速分裂香港

2019-07-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕延燒兩個月的香港「反送中」運動，主軸從原本的反對「逃犯條例」修訂，進一步轉向追究警方施暴及黑道介入。除公開場合的示威，網路上更充斥不同立場的觀點，但其中不乏刻意竄改、捏造、誤導，旨在吸引公眾目光的假消息，讓社會矛盾已相當嚴重的香港加速分裂。

誤傳示威者夾斷警察手指

法新社指出，「反送中」運動期間，示威民眾和警方一概淪為假消息的受害者，包括示威者持「鉗子」夾斷警察手指、警察直接朝一名示威婦女頭部開槍等事件，經查證後，都證實為誤傳。而人民解放軍坦克已抵達香港邊境，準備接手防衛港府總部及鎮壓示威者，以及二○一一年南韓士兵影像被指為解放軍即將「入侵」香港等來源不明或「看圖說故事」的假消息，也同樣漫天飛舞。

中國官媒假新聞 招致反效果

香港大學新聞及傳媒研究中心助理教授鍛治本正人（Masato Kajimoto）指出，許多經過選擇性編輯和竄改、以支持特定論點的影像，在WhatsApp、微博、推特、臉書等社群平台和通訊軟體廣傳；這些根深柢固的想法和偏見，在私人群組裡尤其極少受到挑戰，加上主流媒體搧風點火，都讓化解分歧更加困難。他直言，媒體不應未經獨立查證就進行報導，所謂必須報導熱議話題的說詞，無疑是在逃避責任。

香港政治學者成名指出，由於反政府及挺政府陣營都想在輿論戰中佔上風，這股趨勢將加速香港社會兩極化。值得注意的是，中國官方媒體是這場「資訊戰」的一大推手。支持民主運動的律師瑞秋．劉（Rachel Lao，譯音）指出，中共非常嫻熟於在群眾間製造混亂，以污名化任何泛民主運動。但她也認為，由中國官方支持的假新聞轟炸行動，恐招致反效果，因為「那些新聞對港人來說，假得太明顯了」。

民主運動人士傑佛瑞．敖（Jeffrey Ngo，譯音）坦言，在資訊過剩時代，很難明確界定何謂真實與非真實，當一般人出於難以釐清真假是非，而決定不去追尋真相時，對於港府及整個親北京陣營將更為有利。

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