南部高溫上看36度 今外出慎防過量級紫外線

今日白天各地高溫普遍達到28至32度，民眾外出時須注意防曬。（資料照）

中央氣象署指出，今（12日）各地大多為晴到多雲，清晨北部及宜蘭地區有零星降雨發生的機率，午後山區亦有零星短暫陣雨，白天各地高溫普遍達到28至32度，民眾外出時須注意防曬。

氣溫方面大致體感偏熱，各地高溫普遍約28至32度，其中南部近山區及台東局部地區有機會出現34至36度高溫，中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級，民眾外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約21至23度。

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空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週一至週二（13日、14日）各地大多為晴到多雲，天氣暖熱，午後山區有零星短暫陣雨；週二午後東北部地區亦有零星短暫陣雨。台灣各地低溫21至24度，澎湖24度，金門21度，馬祖18至20度；高溫方面，台灣各地28至32度，澎湖28度，金門26度，馬祖22至24度。

週三（15日）有微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

週四（16日）、週五（17日）環境吹偏東北風，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 37 24 ~ 35 27 ~ 33 23 ~ 26

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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