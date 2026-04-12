傳北京擬供伊朗肩射防空飛彈 川普：中國會有大麻煩！

《CNN》引述消息人士說法，指稱中國正計畫在未來數週內向伊朗提供一批防空系統，川普11日被問到此事，他坦言：「如果中國這樣做，中國就會有大麻煩，懂嗎？」（歐新社）

《美國有線電視新聞網》（CNN）引述消息人士說法，指稱中國打算未來數週向伊朗提供一批肩射防空飛彈系統，引發外界擔憂。美國總統川普11日被問到此事，他坦言：「如果中國這樣做，中國就會有大麻煩，懂嗎？」

《CNN》引述三名熟悉情報評估的消息人士說法，指出美方掌握跡象顯示中國可能透過第三國轉運，向伊朗提供俗稱「單兵便攜式防空系統」（MANPADS）的肩射飛彈，以掩蓋來源並降低外交風險。這類武器在先前五週的衝突中，已對低空飛行的美軍軍機構成顯著威脅，包括先前被擊落的F-15E戰機。

請繼續往下閱讀...

對此，中國駐華府大使館嚴正否認，表示相關資訊並不屬實。川普11日被問到此事時則回應：「如果中國這麼做，中國會有大麻煩，懂嗎？」此外，川普沒有透露自己是否已與中國國家主席習近平通話，預計下月初在中國與習近平會面。

相關新聞請見：

CNN：美情報曝中國準備向伊朗交付防空飛彈

中國送肩射飛彈給伊朗 「紅纓-6」、「前衛-2」都有實戰紀錄

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法