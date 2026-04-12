嚴拒伊朗提議徵收荷姆茲海峽通行費 阿曼：稱須遵守國際公約

伊朗宣布將與阿曼共同收取荷姆茲海峽通行費，阿曼政府明確拒絕了這項提議。（路透）

在伊朗宣布將與阿曼共同收取荷姆茲海峽通行費之際，阿曼政府明確拒絕了這項提議，並表示「這不符合國際法和海洋法」。

在伊朗單方面推動收取通行費，甚至美國總統川普也提及「合資企業」的情況下，作為直接相關方的阿曼堅持「航行自由」原則，展現了不同尋常的立場。

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根據阿曼國家媒體9日報導，阿曼交通部長馬瓦利（Said Al-Mawali）8日在國會上表示：「阿曼在荷姆茲海峽問題上的立場很明確，阿曼已簽署所有國際海上運輸公約，因此，不得對過境荷姆茲海峽的船隻收取任何通行費。荷姆茲海峽是天然水道，而非人工開鑿的運河。」

「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）規定：「在國際海峽，所有船舶和航空器均享有過境通行權，不得受到任何阻礙」（第38條），以及「沿海國不得阻礙過境通行」（第44條）。阿曼的立場是，與蘇伊士運河不同，荷姆茲海峽是國際海峽，因此任何一方都沒有法律依據徵收通行費。

馬瓦利也指出，目前圍繞荷姆茲海峽的混亂局面，源自於一些國家未能遵守國際公約而造成的「法律真空」。

伊朗負責法律和國際事務的外交部次長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）近日在接受外國媒體訪問時表示，伊朗正與阿曼合作，制定在荷姆茲海峽徵收通行費的程序。加里巴巴迪指出：「不應指望戰前規則在未來仍然適用，對侵略國及其支持者實施航行限制和禁令是不可避免的。」

然而，由於阿曼作為與伊朗共享荷姆茲海峽的沿海國家，堅持「航行自由」的國際法原則，因此，伊朗的行動可能會受到一定程度的制約。

自1970年建國以來，阿曼因其穩定的國內政和中立的外交政策而被譽為「中東瑞士」。阿曼在2015年美國歐巴馬政府與伊朗達成的核協議中發揮了重要作用。即使在近期，阿曼也一直在斡旋美伊核談判。儘管阿曼是伊斯蘭君主專制國家，但其教派構成較為特殊，信奉伊巴德派（Ibadi），既非什葉派（Shia）也非遜尼派（Sunni）。

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