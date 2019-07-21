逾10萬白衣人守護香港 撐警察反暴力

2019-07-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕反送中「七二一遊行」舉行前夕，親中國、支持修訂逃犯條例的香港建制派二十日下午舉行「守護香港」活動，號稱卅一．六萬人參加，警方估稱十．三萬人。他們聚集在中環金鐘添馬公園，聆聽前港府官員、政商界人士發言；許多講者呼籲香港民間「停一停、想一想」，透過非暴力及無傷害的方式守護香港。與會民眾大多穿著白色、藍色衣服，活動訴求包括「反暴力，撐警察」、「反撕裂，保安寧」、「反衝擊，保經濟」等。

香港前警務處處長鄧竟成發言時，堅定表達支持港警執法的立場。民主建港協進聯盟（民建聯）黨主席李慧琼也表態支持警察執法，呼籲暴力份子不要再破壞香港。民建聯前主席、香港區全國人大代表譚耀宗發言時指出，「反送中」是有人要破壞「一國兩制」。

香港公眾集會及遊行上訴委員會二十日裁定，泛民主派組織「民間人權陣線」（民陣）必須考量公眾安全，遵循警方規劃，變更反送中「七二一遊行」的終點為灣仔盧押道，且示威者到達盧押道與莊士敦道交界後必須「立即散去」；委員會正式裁定遊行終點不能在民陣原本申請的終審法院。民陣召集人岑子杰預告，廿一日仍將有數十名代表前往終審法院，表達政治訴求。

遊行隊伍預計廿一日下午三時從維多利亞公園的足球場出發，民陣預估至少五萬人參與遊行。港府相關部門為了因應「七二一」反送中遊行，已宣布分階段實施港島區特別交通管制，超過一○六條巴士路線受到影響，銅鑼灣購物區一帶道路自下午二時起也會分階段封閉。警方將出動三千警力戒備，並已在政府總部、警察總部周遭設置近兩百座高達兩公尺、俗稱「水馬」的充水式護欄；甚至派員在政府總部外的人行道地磚上膠水，以免地磚被示威者撬起來當作武器。

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