《中日對照讀新聞》「笑い」で気分改善、近畿大など医学的に検証 用「笑」改善身心狀況、日近畿大學等研究團隊醫學驗證

2019-07-15

◎茅毅

医学的に「笑い」が緊張や不安といった感情や気分の改善につながるとの研究結果を、近畿大や吉本興業などの研究チームが11日発表した。

（位於大阪府的私立）近畿大學和（日本的藝人經紀公司兼節目製作公司）「吉本興業」等（組成）的研究團隊，11日發表（以下）研究成果，即在醫學上，「笑」與緊張及不安等情緒和身心狀況等的改善有關。

平成29年2~3月、20~60代の男女20人に2週間ごとに計3回、吉本新喜劇や漫才などを見てもらい、表情の判別機器で笑顔になった回数を測定。観賞前後に心理検査やアンケートを実施し、気分や感情の変化を調べた。

平成29年（2017年）2月至3月間，（研究團隊）對20幾歲到60幾歲的20名男女，每兩週請這些受試者欣賞（吉本興業旗下藝人演出的搞笑舞台劇）「吉本新喜劇」與「漫才」（譯按：日本一種喜劇形式，通常由兩人演出，一人負責「裝傻」、一人負責「吐槽」）等，共計3次，再以判斷（人臉）表情的機器，測量他（她）們展開笑容的次數。在觀賞（這些搞笑表演或喜劇）之前及之後，對受試者做心理測驗和意見調查，了解這些人的身心狀況與情緒等。

その結果、観賞中に笑顔になった回数が多いほど、参加者の「緊張・不安」「怒り・敵意」「疲労」の数値が改善。研究チームの阪本亮・近畿大医学部助教は「ただ表情が笑顔になるだけではなく、心から『笑い』を楽しめることが気分の改善に効果的だということが分かった」と話した。

結果，觀看時發笑次數多的受試者，其（在測驗和問卷上填寫的）「緊張、不安」、「憤怒、敵意」、「疲勞」的數值在觀看後）有所改善。研究團隊成員、近大醫學部助理教授阪本亮表示，「（我們藉此）了解到不只是（臉部）流露笑容的表情，能打從心裡享受『笑』，（也）具有改善身心狀況的效果。」

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