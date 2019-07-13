美中貿易緊張 美公民恐淪報復目標

2019-07-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕紐約時報十一日披露，美商主管、華府官員以及其他常赴中國的美國公民，對於中國當局以拘留訊問、限制出境等手段騷擾美國人的做法愈感不安，他們擔心美中貿易緊張，使他們恐淪為中國的報復目標。博欽律師事務所（Perkins Coie）北京辦事處的合夥人齊默曼（James Zimmerman）說，中國政府在邊境、飯店拘捕美國人，「明顯向川普政府傳遞一個訊息：若逼急了，他們可能從事人質外交」。

接受紐時採訪的許多人士要求匿名。一家美國工業集團六月底向員工發出電郵，建議員工不要前往中國的敏感地區，指出在外國工作的同仁處於高度焦慮狀態；為了因應辦公室被侵入、同仁被捕的危機計畫已進入定案程序，相關計畫還包括電腦伺服器也被扣押時的應變措施。

六月初，保守派億萬富豪兄弟檔戴維與查爾斯．科赫經營的「科氏工業」（Koch Industries）集團一名華裔美籍執行主管，被告知不能離開下榻的中國南部一家飯店附近區域，接著他被審問數天。在美國國務院介入後，他被放行。知情人士認為，該事件旨在向美國總統川普傳遞訊息。科赫兄弟被認為是共和黨的大金主，而該集團在中國有大量投資，僱用員工逾兩萬三千人，去年該集團的子公司表示，將投資上海一家化工廠逾十億美元。

六月下旬，中國當局試圖審問一名協助舉辦北京人工智慧論壇的前美國外交官。這名前外交官致電美國大使館官員求助，才使得在飯店守候準備帶他走的中國官員離開。

紐時報導說，儘管中國騷擾的程度未得而知，但近期的數起事件卻增添疑慮。而公開討論相關問題的企業，恐面臨中國政治化的司法制度懲罰、國家媒體的抵制呼籲或其他不公開的懲罰。齊默曼警告，若中國政府繼續如此，美商社群不會忍氣吞聲，這將危及數十億美元在中國的投資。

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