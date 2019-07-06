露臉無悔 佔立會青年：現在就要民主

2019-07-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港「反送中」示威者一日攻佔立法會的事件中，唯一褪下口罩發表宣言的廿五歲青年梁繼平，五日透過加密通訊軟體Telegram接受「南華早報」專訪時，直言不後悔當晚以真面目示人，因為在採取行動後，也必須清楚表達訴求，讓外界明白他們並非為了暴力而暴力，而是爭取民主的不得已手段。

梁憶述，當日攻入立法會會議廳後，示威者對於該佔領多久並無共識；隨著大家憂心警方反制而開始撤離，他心一橫站到議員桌上，摘下口罩大聲喊著︰「愈多人留下，我們就愈安全，我們不能再輸了。」當大多數人還是決定結束行動，他也自告奮勇發表攻佔行動的訴求，「如果不這麼做，大眾可能只會記得破壞行為，指責我們為暴徒」，也會讓政府輕易地對所有人提告。

梁也表示，示威者僅毀損立會大樓及物品，沒有傷害任何人或員警。況且，眾人塗黑會議廳內區徽的「中華人民共和國」字樣，保留其後的「香港特別行政區」，正是表達對「一國兩制」的不信任；而其他塗鴉也是為了追悼迄今自殺「反送中」的青年，「相較於拿生命進諫的人，破壞幾塊玻璃真的那麼重要？」

針對闖入立會的示威者當時的心境，梁稱除了對自由和民主的追求外，也源於特首林鄭月娥政府持續無視「反送中」訴求。他直言，完全撤回逃犯條例草案、不追究被捕示威者，以及獨立調查警察施暴等，都是能迅速排解紛爭，並取得社會認同的做法，但當局毫無作為。他又強調，香港的問題在於無民主普選，政府必須了解，這是光靠改善人們生計或設立更多諮詢平台，都無法解決的。

梁提到，經歷二○一四年失敗的「雨傘革命」、民選議員被剝奪資格及入獄等事件，香港年輕世代已被摒除在政治系統之外，年輕人沒什麼好輸的，「我們要有民主，現在就要。」取得香港大學政治、法律雙學位，正在美國華盛頓大學攻讀政治學博士的梁坦言，不確定是否能繼續學業。

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