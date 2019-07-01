手環治抓狂 一激動就震動

2019-07-01

運用智慧型材料捕捉生理波動 區分高、低強度情緒

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國蘭開斯特大學（Lancaster University）計算與通訊學院日前運用「智慧型材料」（smart material），研發穿戴式的智慧型手環，當穿戴者的情緒激動時，這種手環就會變色、發熱、變緊或震動，藉此協助有情緒失調問題的人，更能控制自己的情感和情緒。

這種手環的顏色等會隨著穿戴者的情緒波動變化，有助被醫師診斷有抑鬱症、焦慮症及躁鬱症的患者，透過視覺或感覺，隨時監控自己的情緒，而不用其他的行動或桌上型裝置。在美國加州聖地牙哥發表這項研究的烏邁爾（Muhammand Umair）表示，對許多人而言，了解自己的情緒和控制情緒的方法，都是很複雜的技術。

烏邁爾指出，我們想研製一些低成本、簡單的智慧型手環，人們能在日常生活中，無需別人幫助下，就能看到自己的情緒變化，這種裝置能扮演我們身體與心靈間的橋樑，助人們連結彼此的感情。

無需再使用其他程式

烏邁爾說，過去的研究聚焦於圖表和生物信號的形象化，透過傳統的行動與桌上型介面。但他們轉而研發可穿戴的裝置，藉由「熱致變色」（thermochromic）的材料以及會震動或擠壓手腕的裝置，不僅能提供穿戴者出現情緒波動時的視覺信號，還能經由震動、變緊繃或溫度變高的感覺，使我們立刻察覺自己的情緒狀態。尤其無需使用其他程式。

研究人員請受試者穿戴這種智慧型手環的原型機八到十六個小時，期間經歷玩遊戲、工作、與人交談、看電影、笑、放鬆及驚恐之類的情境。參與該研究的薩斯（Corina Sas）教授說，原型機能捕捉生理波動，但並非在區別什麼是正面或負面的情緒，而是在區分高、低強度的情緒。此外，偵測穿戴者皮膚反應的感測器透過「膚電反應」（ＧＳＲ），可以測量皮膚的電導率。

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