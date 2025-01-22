春節有強冷空氣「上看寒流」小年夜北東濕冷、除夕轉乾冷

春節期間達強烈冷氣團的機會高，甚至上看寒流。（資料照）

2025/01/22 10:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天全台雲量明顯增多，山區附近入夜後各地水氣比較多，有局部短暫雨，明天各地仍是陰天為主、局部多雲的天氣，且各地都會有短暫雨機會，週五至週末東北季風逐漸增強，迎風面的北部、東半部陰雨，春節期間將有強冷空氣南下，且達強烈冷氣團機會高，甚至上看寒流，小年夜北、東半部天氣濕冷，除夕轉為乾冷天氣型態，提醒民眾外出務必做好禦寒。

天氣風險公司分析師歐宗學提到，今天台灣的天氣比較複雜一些，大環境是高壓迴流的偏東風，但在台灣海峽側有背風渦旋發展，白天期間會逐漸為中南部地區帶來北風環境。雲量方面跟昨天相比明顯增多，中北部、東半部目前都是陰天，僅南部相對有些雲層空檔、以多雲為主，這些雲層的高度偏高，是中層的水氣正在通過，影響程度較先前的預報明顯許多，預測今日大多會維持這樣的雲量分布，白天期間平地的降雨機率仍較低，偶有較厚實雲層通過時才有零星降雨，山區附近以及入夜後各地水氣較多，皆有局部短暫雨發生機率。

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空氣品質方面，今日仍不理想，昨天（21日）移入的境外污染物還沒有完全清除，且今轉為偏東風環境以後，西半部地區為背風面，加上背風渦旋的發展使中部地區形成弱風環境，配合夜間降溫後的穩定大氣、濕度提高，污染物持續累積導致濃度提升，南部地區則位於下風處，同樣擴散條件較不理想，也有偏高的污染濃度。預期今日白天隨著背風渦旋逐漸往北移動，同時開始為西半部地區帶來北風增強，擴散條件改善後污染濃度便逐漸降低。

明天這個背風渦旋會移動至台灣北方海面並逐漸東移，為台灣帶來偏北風環境，西半部地區的風勢會比今天明顯，空氣品質有可能好轉許多。依然有偏多的中層水氣持續通過，預估各地仍是陰天為主、局部多雲的天氣，且各地都會有短暫雨機會。週五（24日）東北季風開始增強，中層水氣仍多，推估各地維持相似天氣型態，氣溫方面則暫時沒有明顯的冷空氣南下，感受較舒適。

週末這2天東北季風持續增強，然中層水氣減少，故迎風面的北部、東半部天氣陰雨，中南部會相對比較穩定、晴到多雲，然山區附近仍會有短暫雨機率。氣溫也有下滑趨勢，不過降溫幅度有限，北部地區感受會比較明顯，中南部則是早晚氣溫較低、日夜溫差大。

至於春節期間，會有強冷空氣南下的預報不變，確切的低溫數字仍有變動機會，不過達強烈冷氣團的機會高，甚至上看寒流，目前來看小年夜當天水氣較多，北部、東半部天氣陰雨濕冷，中南部天氣晴到多雲，山區同樣會有短暫雨機會。

除夕（28日）當天水氣就會明顯減少，轉為乾冷天氣型態，由於冷空氣相當強，預估連白天期間感受都會相當寒冷，提醒民眾外出務必做好禦寒，後續初一到初二（29到30日）氣溫將逐日回升，不過依然感受寒冷，尤其乾冷型態下，早晚期間的低溫會更為明顯。此外，目前春節連假後半的預報變動性還相當大，還無法肯定會是何種天氣及氣溫型態，仍須要幾天時間來觀察。

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