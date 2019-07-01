嚴防港示威外溢 中國網軍出動

2019-07-01

北京緊張 公安部急密會

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港在六月九日、十六日締造兩次逾百萬人大遊行，集全民之力，成功阻擋港府推動「逃犯條例」修訂案。北京當局表面上看似波瀾不驚，實際上對香港抗爭惶恐不安。香港「南華早報」六月廿九日報導，中國公安部早已秘密會商，將香港緊張情勢定調為美國等外國勢力策動，要求各地公安廳總動員，嚴防這股藉示威捍衛權益的風氣向「內地」蔓延。

南早引述一份新疆維吾爾自治區公安廳文件指出，港人六月十二日包圍立法會之際，中國公安機關最高部門公安部曾召開內部視訊會議，副部長許甘露向各地公安廳表示，來自美國的壓迫，已成為影響中國「政治安全」的最大外部因素，正因美國的「干預、謀劃和支持」，香港反對派才有辦法在六月九日號召一○三萬人上街，甚至已準備在條例開始審議後升級抗爭活動。

公安部下令各地公安廳，務必優先防堵港人或外國勢力透過網路擴散此「政治風險」，勿使香港影響「內地」、境外影響境內、網路世界影響現實世界，同時也要求相關單位，密切注意中國重要異議人士。與此同時，中國「網軍」也啟動抹黑行動，竭力塑造香港遊行是受外國勢力操控輿論，猛烈抨擊示威變質為暴力行動，指控反對派敗壞香港形象、「港青」世代愚蠢又偏頗等。

此外，英國「衛報」引述多名香港分析家指出，中國共產黨自詡為「人民代表」，無法接受人民挺身反抗、迫使其讓權；北京也一直認為，香港長年受殖民統治，沒有應立法保護國家安全、捉捕逃犯的責任感。

港府恐秋後算帳

待風平浪靜後，港府可能對反對派秋後算帳，包括擴大檢控人數，以及藉由取消更多民選議員資格，進一步削弱民主派陣營等；北京也將再次緊縮香港治理權，並加速香港與中國的融合。

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