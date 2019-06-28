美民主黨初選首日辯論 川普批無聊

2019-06-28

〔編譯張沛元／綜合廿七日外電報導〕美國民主黨廿六日舉行二○二○年總統大選黨內初選電視辯論會，首批登場的十名參選人，在兩小時的口舌混戰中，爭相大秀辯才與宣揚治國理念，主軸聚焦於移民與醫療照護政策，但也不忘批評中國；首場辯論出席者的名氣普遍不高，公認表現最佳的是麻州聯邦女參議員華倫（Elizabeth Warren），至於向來與華倫不對盤的美國總統川普，則嘲笑該辯論「無聊」。

由於參選者眾，即使已設下捐款人數與民調表現等門檻，民主黨黨內初選辯論會仍得拆成兩天舉行，一天一場，每場十人，場次安排由亂數抽選決定；廿六日首場辯論的出席者知名度明顯較低，最有人氣者首推華倫，她也是當晚十人中，唯一民調數字達兩位數者，以及現任紐約市長白思豪（Bill de Blasio）；另有新澤西州聯邦參議員布克（Cory Booker）、前德州聯邦眾議員歐洛克（Beto O’Rourke），與前閣員兼前德州聖安東尼奧市長卡斯楚（Julian Castro）。

華倫等人除了論及醫療照護、經濟不平等與槍枝暴力等內政問題，也談到氣候變遷行動、移民與伊朗等外交或全球性事務，還批評尋求連任的川普的經濟與移民政策；當時正搭機前往日本參加峰會的川普難得沒有重砲回嗆，僅在推特寫下「無聊」做為回應。

當主持人詢問何為美國最大的地緣政治威脅時，至少四名參選人︱︱卡斯楚、前馬里蘭州聯邦眾議員戴蘭尼（John Delaney）、明尼蘇達州聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）與俄亥俄州聯邦眾議員萊恩（Tim Ryan）將矛頭指向中國，認為中國特別是在經濟上威脅美國。華倫的答案則是氣候變遷。

民主黨黨內初選辯論的重頭戲，是在廿七日登場、堪稱「死亡組」的第二梯次辯論，登場的十人包括目前呼聲最高的前副總統拜登（Joe Biden），民調緊追在後的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、紐約州聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）與加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）、首位公開出櫃的總統參選人巴提吉格（Pete Buttigieg），以及台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）。

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