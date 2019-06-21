維族母子5人遭中押走? 比國亡羊補牢

2019-06-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕比利時政府廿日表示，將努力提供一個目前失蹤的維吾爾家庭簽證，好讓他們能離開中國，前往比國與家人團聚。此舉疑似是比國官方的亡羊補牢之道，因為該維吾爾家庭之所以下落不明，正是因為他們稍早前往比國駐北京大使館遞交簽證申請文件時，遭大使館官員召來警察趕走。

這個目前失聯中的維吾爾家庭，是已在比國取得政治庇護的維吾爾男子圖蘇（Abdulhamid Tursun）的妻子阿布拉（Horiyat Abdulla），以及兩人的四個小孩。目前以政治難民身分待在比國的圖蘇說，他自五月卅一日起就沒有妻兒的消息，非常擔心他們的安危。比國已於十八日派出一名外交官前往阿布拉等人原本定居的新疆，以查明其下落，然而此行任務在十九日改為協助這家人取得簽證的文書作業。

比國駐北京大使館因阿布拉及其四名子女的失蹤而挨批，因為這五人上月底前往大使館遞交申請簽證文件時，擔心若照大使館要求先返回新疆等候，稍後恐怕無法獲得幹部批准離開新疆領取簽證，於是就地向大使館要求庇護，但卻遭到拒絕；官員甚至在這家人不肯離開大使館院子時，報警讓警察把這家人帶走。這家人若被送回新疆恐遭監禁。據信新疆約有一百萬名維吾爾人與其他穆斯林少數民族被關押在拘留營。

比利時外長雷恩德斯（Didier Reynders）對比國媒體辯稱，本案源於誤會簽證申請程序，大使館不會讓申請簽證的民眾寄宿，才會找警察護送這家人離開。

但國際特赦組織中國研究員潘嘉偉說，本案暴露出中國的維吾爾人就算想要尋求外國政府協助，仍要面對額外風險；對於各國政府如何將經濟利益置於人權之上這一點，比利時駐北京大使館樹立了一個極端惡例。

圖蘇在二○一七年前往土耳其出差時，因胞兄被警方帶走，家人勸他不要回國後，逃往比利時並取得難民身分，以及著手協助妻兒申請簽證赴比國團聚。

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