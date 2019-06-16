火災兩月後 巴黎聖母院辦彌撒

2019-06-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕擁有逾八五○年歷史、被聯合國列為世界文化遺產的「巴黎聖母主教座堂」（巴黎聖母院）在十五日舉辦彌撒，乃四月十五日遭大火重創後，相隔兩個月的首場彌撒。出於安全考量，這場由巴黎大主教奧貝帝（Michel Aupetit）主持的彌撒，其規模將非常小，僅約三十人參加，其中半數為神職人員。另一方面，知名的法國企業家和一般民眾此前承諾認捐的該院重建款項約達八‧五億歐元（約三○七億台幣），至今卻僅約十％的捐款到位。

這場彌撒地點位於巴黎聖母院東側的聖母小禮拜堂，挑選十五日舉行彌撒的原因在於，每年六月十六日係該院聖壇的祝聖儀式。法國總統馬克宏已設定五年恢復巴黎聖母院舊觀的目標。在大火後，每天有多達一五○名工人進行重建施工，該院的中殿及唱詩班的席位上方，已安裝兩個大型的白色遮雨棚。

「法國國家新聞台」（France Info）報導，由於企業家採取分批支付捐款的方式，以及有些人反悔不捐，因此前述曾承諾認捐的該院重建捐款中，僅收到八千萬歐元。此外，法國國會上、下兩院的參議院和國民議會間意見分歧，也使推動重建的立法受阻，預計最快將於七月底通過。

美聯社也引述教會與企業高層人士報導，曾公開承諾將捐款重建的法國富豪，其實一毛錢都還沒捐；他們的理由是想知道捐款的用處，而非只用在工資上。

二○一七年創立的慈善基金會「巴黎聖母院之友」基金會本月開出第一張「第一階段重建」捐款支票（三六○萬歐元），主要來自美、法民眾的小額捐助。甫結束紐約募款行程的巴黎聖母院之友主席皮考（Michel Picaud）估計，九十％的捐款都來自美國。巴黎聖母院在美國很受喜愛，該基金會的十一名董事中，有六人住在美國。

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