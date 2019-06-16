火災兩月後 巴黎聖母院辦彌撒

〔編譯茅毅／綜合報導〕擁有逾八五○年歷史、被聯合國列為世界文化遺產的「巴黎聖母主教座堂」（巴黎聖母院）在十五日舉辦彌撒，乃四月十五日遭大火重創後，相隔兩個月的首場彌撒。出於安全考量，這場由巴黎大主教奧貝帝（Michel Aupetit）主持的彌撒，其規模將非常小，僅約三十人參加，其中半數為神職人員。另一方面，知名的法國企業家和一般民眾此前承諾認捐的該院重建款項約達八‧五億歐元（約三○七億台幣），至今卻僅約十％的捐款到位。
這場彌撒地點位於巴黎聖母院東側的聖母小禮拜堂，挑選十五日舉行彌撒的原因在於，每年六月十六日係該院聖壇的祝聖儀式。法國總統馬克宏已設定五年恢復巴黎聖母院舊觀的目標。在大火後，每天有多達一五○名工人進行重建施工，該院的中殿及唱詩班的席位上方，已安裝兩個大型的白色遮雨棚。
「法國國家新聞台」（France Info）報導，由於企業家採取分批支付捐款的方式，以及有些人反悔不捐，因此前述曾承諾認捐的該院重建捐款中，僅收到八千萬歐元。此外，法國國會上、下兩院的參議院和國民議會間意見分歧，也使推動重建的立法受阻，預計最快將於七月底通過。
美聯社也引述教會與企業高層人士報導，曾公開承諾將捐款重建的法國富豪，其實一毛錢都還沒捐；他們的理由是想知道捐款的用處，而非只用在工資上。
二○一七年創立的慈善基金會「巴黎聖母院之友」基金會本月開出第一張「第一階段重建」捐款支票（三六○萬歐元），主要來自美、法民眾的小額捐助。甫結束紐約募款行程的巴黎聖母院之友主席皮考（Michel Picaud）估計，九十％的捐款都來自美國。巴黎聖母院在美國很受喜愛，該基金會的十一名董事中，有六人住在美國。
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巴黎聖母院內部慘遭祝融前後的對照，支撐屋頂的樑柱坍塌，滿是瓦礫殘骸和結構體。（法新社）
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兩個月前遭大火重創的巴黎聖母院將於十五日舉行僅三十人參加的彌撒。由於法國當局尚未准許該院前方的廣場重新對外開放，因此信徒只能隔著欄杆遠望。（歐新社）