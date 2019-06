《中英對照讀新聞》S. Korea, Finland to collaborate on 6G network - 南韓、芬蘭將在第6代行動通訊網路上合作

2019-06-16

◎茅毅

On June 9, Moon Jae-in and Finnish President Sauli Niinisto agreed that the two nations will cooperate to develop next-generation telecom technologies.

6月9日,(南韓總統)文在寅和芬蘭總統紹利.尼尼斯托同意,韓、芬兩國將合作發展下一代電信技術。

"Korea, which was the first country to commercialize 5G mobile services, and Finland which is spearheading 6G research are perfect partners," Moon added.

文在寅補充說,「韓國是第一個使第5代行動通訊技術商業化的國家,而芬蘭目前是(全球)第6代行動通訊技術的先驅,兩者是完美的(合作)夥伴」。

According to the MOU, the Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI)and the University of Oulu in Finland will jointly run research and development projects for 6G. The university plans to invest $25.4 million for the world’s first R&D project for 6G over eight years from March 2018.

根據(國營)「韓國電子通信研究院」與芬蘭(公立)「奧盧大學」簽署的諒解備忘錄,該研究院及大學將共同運作6G的研究發展計畫。該大學計畫自2018年3月起,投注2540萬美元、為期8年,用於全球第一個6G研發計畫。

新聞辭典

commercialize:動詞,使…商業(品)化。例句:The museum hase been commercialized.(這間博物館已淪為商業化。)

spearhead:動詞;名詞,領導、帶頭、當先鋒(驅);先鋒(部隊)、矛頭。例句:The troop spearheaded the attack.(這支部隊擔任進攻的先鋒。)

jointly:副詞,共同(有、用)地、聯合地。例句:They owned the shop jointly.(他們共同擁有這家店。)

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法