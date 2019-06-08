梅伊繼任者們競賽鳴槍

2019-06-08

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國首相梅伊七日正式辭去執政黨保守黨黨魁一職，宣告該黨黨魁角逐大賽鳴槍開跑。梅伊仍擔任首相，直至七月底新黨魁選出為止，她的發言人表示，未來幾週，梅伊將聚焦內政議題，「至於脫歐，首相說這不是由她來推進該程序」。

英國預定十月三十一日脫離歐盟，然而，英國唯一與歐盟達成的相關協議仍卡在英國國會。梅伊於二○一六年英國公投脫歐後上任，過去三年她致力推展脫歐計畫，由於國會杯葛，英國已兩度延後脫歐。上月，她淚眼盈眶坦承對該僵局已無能為力，因此宣布下台。

目前有十一名保守黨國會議員有意接替梅伊。候選人在十日完成登記後，包括梅伊在內的三一三名保守黨國會議員，將在十三日舉行第一次秘密系列投票。每次投票預定淘汰一些候選人，以期六月二十日僅留兩名候選人，接著將交由十萬名黨員投票決定誰是黨魁。

新黨魁將僅有數月時間決定是否挽救梅伊的計畫，再度延後脫歐，或在沒有任何協議下切斷與英國最緊密貿易夥伴的關係。他們承受來自疑歐派先鋒法拉吉的壓力，他要求「無協議」脫歐，而他四月才成立的「脫歐黨」，在上月的歐洲議會選舉中領先群雄。

但脫歐黨在七日東倫敦彼得伯勒（Peterborough）的國會議員補選中遭遇挫敗，以些微差距敗給工黨，使其挺進國會的希望破滅。不過，工黨得票率較二○一七年下滑十七％，保守黨更銳減二十五％，凸顯梅伊接班人面臨的艱鉅任務。主張二度脫歐公投的工黨黨魁柯賓表示，「這是關鍵席次，保守黨已被推到邊緣」。

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