乳癌出新藥 存活率多3成

2019-06-03

標靶新藥搭配荷爾蒙治療 療效更佳

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國芝加哥一日舉行的「美國臨床腫瘤學會」（ＡＳＣＯ）年度會議上，一項針對乳癌標靶新藥「瑞博西利」（Ribociclib）的研究指出，罹患最常見類型乳癌的年輕女患者，若同時採取傳統荷爾蒙治療及此種藥物治療，存活機率可大幅提升近三十％。研究成果四日將發表於美國《新英格蘭醫學期刊》（ＮＥＪＭ）網站。

這項研究成果來自於美國加州大學洛杉磯分校（ＵＣＬＡ）腫瘤學家赫維茲（Sara Hurvitz）領導的團隊，追蹤六七二名年齡在五十九歲以下、未停經的晚期（第四期）乳癌患者。這些受試者可能是治療後復發或癌細胞已轉移，且幾乎無法治癒。此外，她們皆罹患「雌激素受體陽性」、「第二型人類表皮生長因子受體陰性」的乳癌，這類患者約佔整體乳癌病患的三分之二。

赫維茲指出，由於目前沒有針對年輕女性的良好篩檢方式，導致許多人是在疾病晚期才獲確診，因此該研究挑選的患者，都是在確診為第四期乳癌後，尚未接受阻斷雌激素荷爾蒙療法者。在四十二個月的臨床實驗期間，這些受試對象均採取荷爾蒙療法，但部分人同時服用細胞週期素激酶（CDK 4/6）抑制劑「瑞博西利」，以抑制癌細胞的分裂複製；其他人則服用安慰劑。

兩種療法並行的患者，會連續二十一天服用「瑞博西利」，之後暫停七天讓身體吸收。療期結束後，同時接受荷爾蒙治療及服用「瑞博西利」的患者，有七十％仍然存活，且平均有二十三．八個月病情沒有惡化。相反地，僅接受荷爾蒙治療的患者，存活率為四十六％，病情未惡化的期間也僅有十三個月。

28天藥物費用逾40萬台幣

英國乳癌慈善機構「Breast Cacner Now」及「Breast Cancer Care」執行長摩根（Delyth Morgan）指出，雖然此前已知「瑞博西利」可抑制癌細胞擴散，但現在才知道也可以延長更年期前乳癌病患的生存率，「這是近數十年來乳癌研究邁開的最大一步」。這項研究獲瑞士諾華藥廠（Novartis）贊助，每二十八天的藥物費用為一萬二五五三美元（逾四十萬台幣）。

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