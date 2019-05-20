共和黨第一人 議員：川普達彈劾門檻

2019-05-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國密西根州共和黨籍聯邦眾議員艾邁敘（Justin Amash）十八日公開表示，根據調查俄羅斯是否介入二○一六年美國總統大選的「通俄門」報告，川普總統的行為已達「可遭彈劾」的門檻。艾邁敘雖未直接呼籲展開彈劾川普的程序，但仍是首名主張川普應遭彈劾的共和黨人。積極推動彈劾川普的民主黨人，順勢向艾邁敘招手，籲請他支持彈劾川普的決議案。

艾邁敘透過「推特」，一口氣連發數十條推文，闡述他對通俄門調查報告的看法，指責川普與司法部長巴爾刻意錯誤解讀該報告。主持通俄門調查的特別檢察官穆勒今年三月底遞交調查報告，指稱未發現川普與俄羅斯串謀影響美國大選，但對川普的行為是否涉及妨害司法則未做出定論。巴爾稍後公布調查報告摘要，以及刪除若干敏感資訊的修訂版報告，指稱無足夠證據可指控川普涉嫌妨害司法；川普則宣稱，穆勒報告證明他無罪。

然而，艾邁敘推文說，他詳讀修訂版穆勒報告後做出四大結論：一、巴爾在穆勒報告的分析與發現上刻意誤導大眾；二、川普曾涉及「足以遭彈劾的行為」（impeachable conduct）；三、黨同伐異已侵蝕美國的制衡體制；四、國會根本沒幾個人讀過這份報告。艾邁敘說，與巴爾的描述相反，穆勒報告顯示，川普曾涉及「達到遭彈劾之門檻」的特定行動與行為模式；穆勒報告甚至指出川普的許多行為，已符合妨害司法的所有要件。

艾邁敘經常批評川普，支持彈劾案並不令人意外。隨著二○一○年「茶黨」風潮進入國會的艾邁敘，向來被視為共和黨異類。

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