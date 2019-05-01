IS首領影片露臉 揚言報復攻擊

2019-05-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕行蹤成謎的伊斯蘭遜尼派武裝激進組織「伊斯蘭國」（IS）最高領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），四月二十九日透過宣傳影片露臉發聲，坦承該組織失去在敘利亞的根據地，並揚言發動報復性攻擊。巴格達迪五年來首度冒險露面，意在號召與拉攏支持者，顯示儘管伊斯蘭國遭受重大挫敗，依然活躍，以及他仍然當家作主。

名列全球頭號要犯之林的巴格達迪最後一次露面，是二○一四年在伊拉克摩蘇爾，宣布盤踞伊拉克與敘利亞部分領土的伊斯蘭國「建國」，此後便行蹤成謎。據信躲在沿著伊、敘邊境人煙稀少的沙漠某處，與避免使用所有能暴露行蹤的電子設備，可能透過信差傳達訊息。美國懸賞兩千五百萬美元要取巴格達迪的項上人頭，但多次企圖狙殺他的行動皆宣告失敗，另有謠傳稱巴格達迪受傷或甚至死亡；如今巴格達迪透過影片現身，證明他比自己所領導的伊斯蘭國更長壽。

在這段由伊斯蘭國宣傳部門「準則」（al-Furqan）發布的十八分鐘影片中，倚著坐墊、攻擊步槍傍身、據信是巴格達迪的男子說，如今的戰役是消耗戰，「我們要為敵人延長戰事，他們（敵人）必須知道，聖戰會持續到審判日（來臨的那一天）。」分析家指出，巴格達迪所要傳達的訊息明確，即伊斯蘭國依然存在、他仍然當家作主，以及伊斯蘭國的國際好戰份子網將持續發動攻擊。與上一次露面相較，可看出四十七歲的巴格達迪鬍鬚變得灰白，體重也增加。

稍早曾宣稱已殲滅伊斯蘭國的美國，正在評估該影片的真實性。目前並不清楚該影片的拍攝地點與時間，但從影片內容可推敲出若干線索。例如，巴格達迪提及伊斯蘭國最後根據地敘利亞巴古斯（Baghouz）之戰，而該戰役已於今年三月結束；但在影片中另一段只聞其聲不見其人的片段中，巴格達迪提到，四月二十一日在斯里蘭卡的復活節連環爆炸攻擊，是要為「在巴古斯的兄弟報仇」。紐約時報指出，這顯示巴格達迪露臉的影片，可能是在數週前拍攝，但稍後補上較新的音檔。巴格達迪還預告，之後還會有更多戰役。

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