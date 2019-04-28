美日新貿易協議 最快五月簽訂

2019-04-28

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿六日在結束與來訪的日本首相安倍晉三會談後表示，儘管美日在進口關稅上仍有歧見，但雙邊貿易會談進行順利，有機會在他五月底訪日前達成協議。日媒認為安倍此行努力討好安撫川普，以免影響今夏國會參議院選情。

川普在川安會後表示，美國最終有機會與日本達成良好且長期的貿易協議；在被問到協議出爐時間表時，川普說，他認為會很快…，也許在他訪問日本之前，也許雙方會在日本簽署協議。川普與第一夫人梅蘭妮亞預定五月廿五至廿八日訪問日本。川普向來對長年對日貿易出現赤字感到不滿，雙方去年九月同意進行貿易談判，上週正式展開。川普抱怨日本對美國農產品課徵關稅，安倍則說，日本未對美國車課稅，美國卻對日本車課二．五％關稅，他希望美日雙方能透過貿易談判獲致「互惠結果」。

日本政府官員透露，川安兩人同意在今年六月二十國集團（G2O）高峰會上，尋求就貿易、數位經濟、海上塑膠廢棄物、基礎建設投資與女性培力等主要議題，達成協議。

日本朝日新聞指出，外務省官員曾擔心華府利用安倍此行在貿易談判與駐日美軍經費負擔額上進一步施壓日本，而安倍極力討好的「朝貢外交」，包括讓川普成為日本新天皇接見的第一位外國元首，以避免川普在這些議題上涉入過深，進而影響今夏的參議院改選選情。美日貿易談判另一重點是農產品，攸關日本執政黨自民黨的傳統農村票倉，日方表示，已對美國的乳製品與農產品做出極大讓步。此外，川安在一對一會談中還論及北韓核計畫與各國在推動朝鮮半島非核化上的努力。

安倍是少數與川普建立私交的世界領袖，是川普會見與通話次數最多的國家領導人，此番訪美甚至受川普之邀，偕妻安倍昭惠在廿六日晚間出席美國第一夫人梅蘭妮亞四十九歲的生日宴，川安兩人還打算在廿七日一起打小白球。川普提及，五月底訪日時，可能會去參觀日本相撲，並透露當初安倍邀他訪日與成為新天皇接見的首位國賓時，他並不確定是否要答應。「我說，『我不知道能不能去。我問你，對日本人來說，跟（美式足球）超級盃比起來，這件事（新天皇登基）有多重要？』安倍首相說，重要一百倍。我說，那我會到。」

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