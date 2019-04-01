防堵選舉干預 臉書促強化網路規範

2019-04-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕「臉書」（Facebook）創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg），三月卅日投書呼籲各國政府在規範網路上扮演「更積極的角色」，特別針對有害內容、選舉免受外力干預、隱私保護與資料可攜權等四大領域訂定新規定，敦促更多國家採行歐洲版法規保護用戶隱私。臉書與其他網路公司向來抗拒政府介入，身為社群媒體龍頭的臉書如今改弦易轍，顯然有意在相關討論中帶領風向。

採歐盟法規保護隱私 由第三方訂管理標準

札克柏格在刊登於華盛頓郵報言論版的投書中指出，他深信政府與主管機關在管理網路上必須扮演更積極角色，藉由更新網路規範，保護網路的最大優點─民眾表達自我的自由，與企業家創建新事物的自由，同時保護社會遠離大規模傷害。

諷刺的是，臉書在這四大領域都曾出過包，例如日前紐西蘭基督城清真寺大屠殺槍手透過臉書直播、外國勢力曾利用臉書干預選舉。札克柏格坦承，「我們總是犯錯，做出與民意相悖的決定」。

關於保護使用者個資的新規定，札克柏格支持更多國家採納與歐盟的「通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation, GDPR）一致的規定。ＧＤＰＲ授予主管機關廣泛權力，以便制裁在個資處理時未能遵守嚴格安全標準的企業與組織。札克柏格說，他深信若有更多國家採納以ＧＤＰＲ為架構的規範會更好。

歐盟於二○一八年五月正式實施ＧＤＰＲ，重點在於強化用戶使用資料的權利，讓個資不再被企業或組織掌控。企業必須讓使用者容易取得並使用自己的資料（近用權），也有權將資料打包帶走（個資可攜權）。使用者也有權要求企業更正或刪除自己的資料（更正權、被遺忘權）。一旦個資外洩，也必須在七十二小時內告知用戶。

維護選舉公正 更新法律反映威脅程度

有害內容方面，札克柏格建議由第三方機構制定管理散播有害內容的標準，與評量業者違反這些標準的程度；相關規範應就哪些內容必須禁止設定底線。關於維護選舉公正性，札克柏格說，美國目前的政治廣告法主要是針對候選人與選舉本身，而非外國勢力企圖操弄的各式政治議題；有些法律僅適用於競選期間，他建議更新相關法律以反映威脅現況，為整個社群媒體樹立標準。

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