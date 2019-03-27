英國會 奪下脫歐主導權

2019-03-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國下議院二十五日以三二九票支持、三○二票反對，通過保守黨議員提出的一項跨黨派修正案，暫時性將脫歐進程的主導權交至國會手中。英國首相梅伊在表決前要求黨員投下反對票，最後卻有三十名保守黨議員投下贊成票，其中三人為投下贊成票而宣布辭去內閣職務。但梅伊政府隨即發表聲明對修正案的通過表示失望，稱其「顛覆英國民主制度的平衡，開創不可預測、危險的前景」。

梅伊表失望 決爭取第三戰

下議院擬於二十七日就撤回《里斯本條約》第五十條、續留歐盟關稅同盟等脫歐前景，進行一系列「指示性投票」；指示性投票可調查出議員的意見，但結果不具法律效力。英國國會的投票議程，通常由英國政府主導，下議院二十五日奪去脫歐進程主導權的做法極為罕見。三名辭職官員分別是商業、能源及工業策略政務次官哈靈頓、外交部國務大臣柏特、衛生部政務次官布萊恩。英國《泰晤士報》形容梅伊被「保守黨的反叛」所羞辱，英國《太陽報》則稱其是梅伊「屈辱的挫敗」。

梅伊二十五日坦承，她提出的脫歐協議還不足以在當前國會闖關成功，但她仍將繼續努力爭取在本週舉行該版協議的第三次表決。此前，梅伊沒有承諾是否將接納「指示性投票」結果，她警告指示性投票可能表決出「相互矛盾或根本沒有結論的結果」，並為「顛覆民主制度平衡」創下先例。

工黨黨魁柯賓二十五日抨擊梅伊政府是「英國的難堪」，指她提出的協議導致英國無協議脫歐可能性大增，不值得再提交給國會表決，梅伊當局最好「認真看待」指示性投票結果。外界解讀，國會掌控脫歐進程主導權有利「軟脫歐」，歐盟執委會二十五日則持續施壓，宣布歐盟已完成英國無協議脫歐的準備工作。此前，歐盟同意英國將三月二十九日「脫歐日」延後到至少四月十二日；若英國與歐盟順利達成協議，便可在五月二十二日脫歐，否則英國將在四月十二日「無協議」脫歐。

美聯社分析英國政局未來可能走向，包括梅伊被黨內逼宮下台；脫歐派、留歐派再掀國會角力；考慮舉辦「二次脫歐公投」；趕在下月十二日前通過更溫和的脫歐協議，以免「無協議」脫歐可能引發的混亂。

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