國防預算公布 美︰壓制中國威脅

2019-03-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國防部十二日向國會提交二○二○財政年度國防預算案，總金額逾七一八○億美元（約二十二．三兆台幣）；代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）十四日向聯邦參議院軍事委員會說明國防支出重點，總結為「中國、中國、中國」，強調美國必須積極因應來自中國轟炸機、高超音速飛彈、網路攻擊及反衛星武器（ＡＳＡＴ）的威脅。

夏納翰指出，中國當局正在積極實現軍事現代化，有系統地竊取科學技術，透過官民合作打造軍武優勢，「我們一直忽視這個問題；但中國軍事力量的崛起與擴張已經迫切威脅到美國國防；這已經是個超越黨派、必須優先考慮的問題。」根據北京本月初公布的資訊，中國今年度國防預算總金額近一．一九兆人民幣（約五．四七兆台幣），比去年增加七．五％。

夏納翰︰重點就是「中國、中國、中國」

夏納翰表示，新財政年度國防預算案的重點，更多著墨於如何因應來自中國的威脅，而非修築美墨邊境圍牆。預算案規劃二五○億美元（約七七六三億台幣）用於發展核武，以因應中國研發可攜帶核彈的戰略轟炸機；耗資千億美元增強太空防衛能力，用於反制中國反衛星武器的潛在威脅；積極發展高超音速飛彈，力求大幅超前中國與俄羅斯。

夏納翰指出，中國正在研發具有核彈投射能力的長程轟炸機，一旦成功，將使中國與美俄兩國並駕齊驅，成為世界上唯三可發動陸海空核攻擊的國家；這也說明為何五角大廈並未將重心置於川普修築美墨邊境牆的要求，而是著重應對來自中國的威脅。

北京企圖稱霸印太 打擊美國全球影響力

夏納翰指控中國「有系統地竊取」美國的先進技術，蓄意在南海填海造陸、修建軍事設施。根據夏納翰與前國防部長馬提斯制定的一項國防戰略，中國被視為美國主要國防威脅之一；該文件指出，中國透過軍事現代化尋求成為印太地區霸權，打擊美國的全球影響力，並建議航空母艦「杜魯門號」提前除役，指稱在未來的中、美武裝衝突當中，航空母艦的重要性相對較低。

美軍認為，中國擁有愈來愈多精準飛彈可癱瘓美軍航母，除非這些航母停在距離中國大陸較遠的飛彈射程之外，但如此一來，航母的戰機因航程所限而無法飛抵交戰區，只能透過空中加油，但加油機在靠近中國時也易遭到攻擊。

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