英國會表決前 脫歐新協議敲定

2019-03-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕距離英國三月二十九日脫離歐盟僅餘十六天，英國國會下議院將於當地十二日晚上七時（台灣十三日凌晨三時），再次表決一月間被以懸殊差距否決的脫歐協議草案。首相梅伊在表決前夕成功向歐盟取得「具法律約束力的修訂」，一旦英歐雙方就未來經貿關係談判破裂，英國可不必無限期受制於北愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop）。屆時若協議仍遭否決，英國國會翌日將針對是否無協議脫歐進行表決。

梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案涵蓋一項「邊境保障措施」，旨在避免北愛爾蘭與愛爾蘭出現「硬邊界」，卻被質疑將使英國永遠受困於歐盟關稅同盟與單一市場，必須遵守歐盟貿易法規。因此，為了化解英方反對派的疑慮，梅伊十一日前往歐洲議會所在的法國史特拉斯堡，與歐盟執委會主席容克、歐盟執委會脫歐事務首席談判代表巴尼耶最後協商，並獲得歐盟同意針對「邊境保障措施」提供額外的法律保障。

首先，雙方針對脫歐協議草案擬定「具法律約束力的聯合文件」，歐盟保證英國不會無限期受制於「邊境保障措施」，若歐盟違反此一承諾，英方可提出「正式質疑」（formal dispute）；其次，雙方就涉及未來關係的「政治宣言」（Political Declaration）附加一份「聯合聲明」，保證英歐雙方會在二○二○年十二月之前，盡力就北愛與愛爾蘭邊境問題提出替代方案，取代「邊境保障措施」，並針對脫歐後的貿易關係簽訂協議。

歐盟也警告沒有第3次機會

梅伊另提出一項「單方面聲明」，指若替代方案難產，英方有權訴諸一個獨立仲裁委員會，單方面解除「邊境保障措施」的規範。衛報指出，英國內閣成員表示，歐盟方面並未正式否決該聲明，意謂該聲明具有法律效力。歐盟執委會主席容克則警告，歐盟的讓步已是第二次機會，「不會再有第三次機會」，呼籲英國國會支持新版的脫歐協議草案，「要不接受這份協議，要不就不要脫歐了」。

若沒過 就表決無協議脫歐

不過，在野黨「工黨」黨魁柯賓則直言梅伊談判失敗，新版協議並未包括梅伊對國會承諾的修改，呼籲國會予以否決。梅伊已承諾，若新版脫歐協議草案十二日仍遭否決，將讓國會在十三日就是否無協議脫歐（硬脫歐）進行表決，屆時若國會決定不願硬脫歐，則十四日將再表決是否延遲脫歐。華爾街日報指出，如果英國國會同意延遲脫歐，梅伊將面臨黨內逼迫辭職的壓力，且英國有可能會舉行二次脫歐公投，以探查最新民意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/