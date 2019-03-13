英國會表決前 脫歐新協議敲定

〔編譯孫宇青／綜合報導〕距離英國三月二十九日脫離歐盟僅餘十六天，英國國會下議院將於當地十二日晚上七時（台灣十三日凌晨三時），再次表決一月間被以懸殊差距否決的脫歐協議草案。首相梅伊在表決前夕成功向歐盟取得「具法律約束力的修訂」，一旦英歐雙方就未來經貿關係談判破裂，英國可不必無限期受制於北愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop）。屆時若協議仍遭否決，英國國會翌日將針對是否無協議脫歐進行表決。
梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案涵蓋一項「邊境保障措施」，旨在避免北愛爾蘭與愛爾蘭出現「硬邊界」，卻被質疑將使英國永遠受困於歐盟關稅同盟與單一市場，必須遵守歐盟貿易法規。因此，為了化解英方反對派的疑慮，梅伊十一日前往歐洲議會所在的法國史特拉斯堡，與歐盟執委會主席容克、歐盟執委會脫歐事務首席談判代表巴尼耶最後協商，並獲得歐盟同意針對「邊境保障措施」提供額外的法律保障。
首先，雙方針對脫歐協議草案擬定「具法律約束力的聯合文件」，歐盟保證英國不會無限期受制於「邊境保障措施」，若歐盟違反此一承諾，英方可提出「正式質疑」（formal dispute）；其次，雙方就涉及未來關係的「政治宣言」（Political Declaration）附加一份「聯合聲明」，保證英歐雙方會在二○二○年十二月之前，盡力就北愛與愛爾蘭邊境問題提出替代方案，取代「邊境保障措施」，並針對脫歐後的貿易關係簽訂協議。
歐盟也警告沒有第3次機會
梅伊另提出一項「單方面聲明」，指若替代方案難產，英方有權訴諸一個獨立仲裁委員會，單方面解除「邊境保障措施」的規範。衛報指出，英國內閣成員表示，歐盟方面並未正式否決該聲明，意謂該聲明具有法律效力。歐盟執委會主席容克則警告，歐盟的讓步已是第二次機會，「不會再有第三次機會」，呼籲英國國會支持新版的脫歐協議草案，「要不接受這份協議，要不就不要脫歐了」。
若沒過 就表決無協議脫歐
不過，在野黨「工黨」黨魁柯賓則直言梅伊談判失敗，新版協議並未包括梅伊對國會承諾的修改，呼籲國會予以否決。梅伊已承諾，若新版脫歐協議草案十二日仍遭否決，將讓國會在十三日就是否無協議脫歐（硬脫歐）進行表決，屆時若國會決定不願硬脫歐，則十四日將再表決是否延遲脫歐。華爾街日報指出，如果英國國會同意延遲脫歐，梅伊將面臨黨內逼迫辭職的壓力，且英國有可能會舉行二次脫歐公投，以探查最新民意。
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英國國會十二日晚間七時再次表決一月間遭否決的脫歐協議草案。首相梅伊在表決前夕向歐盟爭取到「具法律約束力的修訂」，一旦英歐雙方就未來經貿關係談判破裂，英國可不必無限期受制於北愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop）。圖為梅伊與歐盟執委會主席容克十一日在法國史特拉斯堡的歐洲議會，進行最後會商。（美聯社）
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