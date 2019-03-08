女飛官變議員 自爆服役遭上級性侵 不只一次

2019-03-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨籍國會參議員、首位參與戰鬥的空軍戰鬥機女飛官麥沙利（Martha McSally）六日在國會作證時自爆，過去在軍中曾遭上級長官性侵，而且不只一次。這是美國國會就如何裁定軍中性侵指控之相關熱議中，迄今最具震撼力的證詞。

麥沙利在參議院軍事小組委員會的聽證會上表示，她當時覺得自己很堅強，但也感到很無力；施暴者極其徹底濫用職權，當年之所以未立即舉報，是因為她並不相信相關體制；稍後當她願意談論此事時，又赫然發現自己的說詞遭到扭曲，嚴重到她差點就此退伍。麥沙利說，一如許多性侵受害者，她覺得自己不僅遭施暴者性侵，也遭不良制度二度性侵。

麥沙利作證時沒有點名任何人，因此並不清楚她是在軍校還是服役時遭性侵；但麥沙利以施暴者的複數名詞來形容性侵犯，暗示她曾遭性侵多次。麥沙利過去曾在競選參議員期間透露高中時遭到性虐待。麥沙利稍後受訪表示，她認為軍中性侵已猖獗到構成國安威脅，但此問題的根源並非允許女性從軍。

麥沙利的軍旅生涯長達廿六年，期間六度派駐中東與阿富汗，參與執行一九九一年波灣戰爭後的伊拉克南部禁航區任務，二○○四年成為美軍首位女性戰鬥機中隊指揮官，最後以空軍上校官階退役與轉戰政壇，二○一四年當選代表亞利桑那州的聯邦眾議員，一八年轉戰參院失利，但旋即被指派接替因腦瘤辭世的共和黨大老麥肯參院席位，任期至二○二○年屆滿。

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