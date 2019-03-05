中國數位監控 微信聊天不安全

2019-03-05

關鍵字會觸發監控系統自動蒐集

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕捍衛網路自由的非營利組織「GDI基金會」共同創辦人、荷蘭網路專家蓋佛斯（Victor Gevers）日前透過「推特」指稱，中國當局利用類似美國國家安全局（NSA）的「稜鏡」（PRISM）計畫，監控包括微信（WeChat）、QQ等多個中國社群通訊軟體的聊天內容，且中國各省分公安局都擁有獲取相關網路通訊內容的權限。

蓋佛斯表示，中國當局至少從六個社群通訊軟體蒐集用戶姓名、證件號碼和照片、GPS定位、聊天紀錄與附加文件，上傳到可供各地公安局讀取的大型資料庫；無法確定哪些「關鍵字」會觸發監控系統自動蒐集通訊內容，但可以確定系統會將「敏感資訊」轉傳給用戶GPS定位所在地的公安局記錄建檔。

每天可處理3.6億個帳戶聊天紀錄

蓋佛斯指出，根據駭入同步資料庫管理系統所獲取的訊息，中國當局管控的社群通訊軟體監控系統，每天約可處理三億六千四百萬個帳戶的個人資訊、聊天紀錄與文件傳輸，但大部分被「列管」的聊天內容，看起來就是一般日常生活對話。此外，根據吉林省遼源市公安局公告，當局也會透過「網吧管理系統」監視遊戲玩家等網路使用者的一舉一動。上月中旬，蓋佛斯也曾率先揭露中國深圳人臉辨識公司「深網視界科技有限公司」的大規模資料外洩事件，揭發中國當局對人民進行嚴密數位監控的情況；包括使用一套可追蹤數百萬車輛與行人動向的監控系統，偵測行人任意橫越馬路、汽車超速、闖紅燈等違規行為，同時啟動攝影機照相存證，並透過微信等通訊軟體，寄送簡訊告發相關當事人。

香港「端傳媒」報導，蓋佛斯披露前述訊息後，許多其他的網路駭客也開始關注此事。推特帳戶為@olihough86的用戶推文指出，數據記錄時間最早約在二○一八年初，「微信」公眾號文章及「微博」等相關訊息共計約六二○GB的資料。目前尚未有任何官方機構出面證實。

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