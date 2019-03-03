金正恩提前離越 傳將會見習近平

2019-03-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓領導人金正恩二日結束其正式訪問越南的兩天行程，搭乘專用列車返國，自他於二月廿三日從平壤啟程以來已歷八天。據報導，他在越南諒山省同登火車站上車，再經中國返朝，近四千公里距離，光車程即需兩天半，也可能在中國南寧或廣州轉乘飛機赴北京。尚不清楚回程中是否會在廣州進行參訪，或直接北上在北京拜會中國國家主席習近平，討論他與美國總統川普的「川金二會」結果，或就返回平壤。對此，中國外交部一日指稱，「中方不便替他國政府發布消息。」

向胡志明致敬 極為罕見

金正恩二日上午在河內拜謁越南前領導人胡志明長眠的「胡志明紀念堂」和附近的「烈士紀念碑」。此舉極為罕見，已知他此前從未對外國領導人做過任何類似的致敬動作。他迄今訪中四次，未曾去過北京「毛主席紀念堂」。

北韓領導人上次訪越已是一九六四年的金正恩祖父金日成，也是搭火車長途跋涉。金正恩原定二日下午返國，但他一日下午就提前與越南國家主席阮富仲舉行峰會，還在眾多越南賓客面前試彈當地傳統的獨弦琴。

平壤疑製造濃縮鈾 美掌握證據

南韓韓聯社分析，其訪越行程提早結束的原因是川金二會協議破局。日本共同社引述消息人士報導，顯然朝方希望得到的是解除制裁，而非韓戰終戰宣言或美朝改善關係，今後美朝談判將變為美國政府主導。南韓東亞日報報導，川普可能在川金會上，拿出美國偵察衛星捕捉到北韓平安南道千里馬郡「降仙」鈾濃縮設施活動的證據，包括設施規模、啟動時間和運行狀況，使金正恩無法否認。川普曾在峰會後記者會上誇口，「北韓可能對我們已經知道的事實感到訝異」，似乎證實這一猜測。

另一方面，美、韓官員透露，今年度可能見不到兩國實施大型聯合軍演，即在參演官兵的人數上，規模將縮水。雙方正磋商一份共同聲明措詞，可望近日內公布。美韓大規模例行聯合演習包括春季「關鍵決斷」及「鷂鷹」，還有夏秋兩季的「乙支自由衛士」。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）此前披露，規模最大的鷂鷹將被取消，改為小型、任務導向的訓練。

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