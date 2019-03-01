美資安大廠：中國駭客青銅聯盟 專竊先進軍武科技

2019-03-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國電腦大廠戴爾（Dell）旗下資安公司「安全工程」（SecureWorks）二月廿七日指出，據信與中國有關的駭客團體「青銅聯盟」（Bronze Union），試圖竊取先進武器科技資料，並監視異議人士及其他公民團體，其精密性及適應性水準極度罕見。美國國防部官員強調，將採先發制人策略，對抗中國駭客。

青銅聯盟又名「貓熊使者」（Emissary Panda）、「APT27」及「LuckyMouse」、「TG-3390」，據信位於中國境內，是安全工程追蹤過最多產及最活躍的威脅團體之一。該公司自二○一三年起追蹤該團體，一六年起觀察到該團體鎖定政治、科技、製造及人道組織的各種資料。一七至一八年間，青銅聯盟利用釣魚、掃描、漏洞攻擊、水坑攻擊等駭客技術，鎖定並傷害多個組織。

疑駭侵美英航太部門、國際民航組織

此外，青銅聯盟也使用竊取的身分驗證資訊，取得商業電子郵件帳號，搜尋特定關鍵字及重要人士。該團體還利用電郵途徑，下載電子附件及資料，登入受害者的即時通訊服務。

一五至一六年間，受害者包括美國和英國的航空、太空部門、加拿大科技部門和媒體網路系統、土耳其政府及銀行等。聯合國旗下機構「國際民用航空組織」（ICAO）曾於一六年十一月遭受史上最嚴重的網路攻擊，據信「貓熊使者」也涉有重嫌。

「美國之音」報導，美中貿易戰衝突，促使中國駭客對美國公司及政府機構發動新一波網攻。五角大廈負責網路安全的副助理部長莫泰爾曼斯（Madeline Mortelmans）表示，網安部門正採取更主動的反制策略對抗中國駭客。

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