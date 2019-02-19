「數位流氓」英批臉書危害民主

2019-02-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國下議院數位文化媒體暨體育委員會，十七日公布一項歷時十八個月調查、厚達一○八頁的報告，指責社群媒體巨擘「臉書」刻意阻撓假訊息和假新聞調查，違反資料隱私與反競爭法規，利用使用者個資獲利，種種行為自恃凌駕於法律之上，堪稱網路世界的「數位流氓」。該委員會建議，英國應推動更完善的社群媒體監管法規，並重新檢視不合時宜的選舉法，以避免不肖份子利用科技破壞民主制度。

報告指控臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）藐視英國國會，三度拒絕出面提供調查所需事證，僅派出無法回答問題的資淺員工說明。委員會主席柯林斯（Damian Collins）說：「臉書公司對我們的提問給予不完整、不坦白且有時誤導的答案，刻意企圖阻撓我們的工作。」報告批評，社群媒體企業「躲在自己只是『平台』的說詞背後，堅稱自己沒有監管自身網站內容的責任。」

應調查過去幾次選舉

柯林斯警告：「無法辨識身分的來源，透過我們每日使用的主要社群媒體平台，不斷對民眾惡意發送謠言、個人化『隱藏貼文廣告』，危及民主。」報告建議政府對過去的選舉展開獨立調查，包括二○一七年的國會大選、一六年的脫歐公投、一四年的蘇格蘭獨立公投，也建議重新檢視選舉法，指出當前的選舉法無法因應外國敵對勢力干預，例如俄羅斯試圖操弄選舉的行為。

報告批評臉書優先考慮獲利，罔顧使用者隱私，「為了使用個資賺錢而甘冒風險」；若臉書遵守二○一一年與美國監管機構簽訂的「限制開發商訪問用戶個資」協議，資料分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）不當取用臉書個資干擾各國選舉的醜聞，或許不會發生。報告呼籲，所有科技企業都應接受強制倫理準則規範，並交由獨立機構監督。報告還建議強制社群媒體刪除「有害內容的來源」和謠言。

臉書：支持選舉法改革

對此，臉書公共政策經理帕蘭特（Karim Palant）十八日回應，支持委員會建議的選舉法改革；臉書已對內部程序做出重大改變，平台上的所有政治廣告都必須獲得授權，並已增設三萬人力控管惡意內容傳播，投資機器學習、人工智慧等技術協助解決問題。

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