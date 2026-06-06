震驚實況圈！韓《天堂》元老級傳奇實況主驚傳過世 享年46歲

Nanninggu 為《天堂2：革命》、《天堂M》等遊戲的知名玩家。（取自Nanninggu的YT頻道）

南韓極具影響力的知名遊戲實況直播主「Nanninggu」（本名韓泰植）驚傳過世，享年46歲。他的好友直播主 Monkey 今日在社群發布了 Nanninggu 的死訊，震驚韓國實況圈。

綜合韓媒報導，Nanninggu 為《天堂2：革命》、《天堂M》等遊戲的知名玩家，曾多次在直播平台 AfreecaTV 拿下大獎。自2010年代初期以來，他就專注於手機遊戲和MMORPG（大型線上多人角色扮演遊戲）內容的直播，累積了極高的人氣。在南韓實況圈被認為是手遊實況界的開山始祖。

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Monkey 今日在個人頻道分享訃聞指出：「故人韓泰植已不幸與世長辭，特此通告以下治喪事宜。」訃聞顯示，Nanninggu 昨（5）日過世，享年46歲。Nanninggu 的出殯儀式將於7日上午舉行，安葬地點為仁川家庭公園（Incheon Family Park）。

Monkey 在文中稱：「他（Nanninggu）是我深深尊敬且崇拜的前輩。過去看著他，總能激勵我更加努力，但現在我感到無比痛心與遺憾。」

韓網目前盛傳Nanninggu生前積欠大量債務，且疑為賭債，還傳出他曾與多名實況主借錢。

Monkey在文中悲憤表示：「債務到底算什麼，居然讓你做出了這種傻事？你是我真心尊敬的大哥，但老實說，我現在真的很生氣。因為太難過了，我根本沒辦法保持清醒。留下來的家人究竟做錯了什麼？哥，你就在另一個世界，一輩子帶著愧疚好好反省吧！」

隨後，Monkey仍表達了對前輩的追思：「無論如何，我最尊敬也最愛的大哥韓泰植，願你在那裡徹底解脫、安息。我會親自去靈前向你上香致意。」

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