少印選票淪民主災難！吳靜怡分析南韓大選「選票短缺」

南韓首爾示威者手持寫有「重選」字樣的標語牌，人群包圍一處計票中心，抗議因選票短缺引發的爭議。（路透）

南韓6月3日第九屆全國地方選舉中，因「選票短缺」爆發爭端。對此，媒體人吳靜怡今日發長文分析，全境多達50處投票所因「選票嚴重短缺」被迫宣布中斷，成千上萬選民現場等候數小時卻無票可投。南韓中央選舉管理委員會委員長盧泰岳與秘書長許哲勳昨（5日）晚宣布引咎辭職，為這場重創民主體制的罕見行政疏失負責。

吳靜怡今於臉書發文指出，南韓選管委事後坦承，因近年「事前投票」人數創新高，便盲目採取預算控管思維，僅以「選民總數的50%」作為基準印製本投票日選票。不料統計學預測犯了嚴重的統計學盲點，忽略松坡區、江南區等保守派大本營的高齡選民極度偏好當天親自到場投票，導致選票不到下午便告罄。而地方選舉涉及多達7種因地制宜的選票，根本無法跨區調配，直接引爆局部投票癱瘓。

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吳靜怡分析，多地投票中斷引發民間強烈抗爭，5日晚間超過6000名憤怒群眾包圍首爾計票中心高喊「選舉無效、全面重選！」選管委緊急延長投票至深夜10點，卻造成選民一邊排隊、電視台一邊播送「出口民調」、「初估開票結果」的荒謬景象，此實質違反《公職選舉法》保護投票不受輿論干擾的立法宗旨，使民主選舉的公正、秘密與直接原則受到結構性損害。

吳靜怡提及，南韓選務制度近年高舉「便利性優先」，大膽推行全國聯網的事前投票、通訊投票與光學機器開票，雖然投票率提高，卻將整個鏈條暴露在多個行政與技術漏洞中。在探討此危機時，紛紛將目光轉向維持傳統「臺灣模式」的對比。

吳靜怡最後說，台灣死守單一投票日、本人親臨、實體紙本與原地手工唱票的「戰略性不便」，雖看似落後，卻用肉眼可見的物理防線徹底封死駭客入侵與黑箱運送的謠言空間，開完票即消弭陰謀論。

吳靜怡直言，這場南韓史上首見的選票荒與官僚體制崩塌，也為全球正致力於選票數位化、便利化改革的民主國家，敲響了最沈重的警鐘。

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