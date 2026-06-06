美4歲男童失蹤1年 竟是被父親埋屍家中

美國華盛頓州4歲男童失蹤，在父親住處下方挖出遺體。亞伯丁警車示意圖。（圖擷自Aberdeen Police Department臉書）

太狠心！美國華盛頓州4歲男童艾登（Aiden Bevins）失蹤約1年，警方5月在36歲父親雅各布（Jacob Bevins）住處下方挖出小孩遺體，涉有重嫌的雅各布於本月4日被捕。

據《福斯新聞》報導，華盛頓州亞伯丁（Aberdeen）警方5月12日找上雅各布．詢問他6歲女兒被通報失蹤的事情，後來得知女童和生母在一起相當安全。不過，辦案人員發現雅各布的4歲兒子艾登下落不明1年左右，連忙展開追查。

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對此，雅各布指稱小孩是在其他州的親屬家中，但親戚否認此事，警方後續於5月15日挖出艾登遺骸，雅各布見東窗事發坦承是他毆打兒子的頭部致死，但他接著又改口稱自己當時是追著小孩跑，沒想到兒子摔倒撞擊頭部身亡。

不過，法醫檢驗後發現艾登頭部有鈍器外傷，和跌倒的情況不符，雅各布目前面臨二級謀殺、一級過失致死、棄屍、誘導辦案等罪嫌。據了解，雅各布的兒女都被寄養過，後來又送回到親生父母身邊，但小孩的健康和安全讓寄養家庭非常擔心，曾多次報案處理。

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