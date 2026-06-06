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    撒哈拉沙漠卡車拋錨！49人活活渴死 2男因「大膽舉動」倖存

    2026/06/06 12:13 即時新聞／綜合報導
    一輛載客卡車在尼日北部的撒哈拉沙漠拋錨，導致乘客受困數日。圖為撒哈拉沙漠。（美聯社）

    一輛載客卡車在尼日北部的撒哈拉沙漠拋錨，導致乘客受困數日。圖為撒哈拉沙漠。（美聯社）

    一輛載客卡車在尼日北部的撒哈拉沙漠拋錨，導致乘客受困數日，尼日當局表示至少有49人因缺水乾渴而死，罹難者全部為尼日籍。2名男子大膽決定離開事故地點尋找水源，他們徒步跋涉50多公里，終於找到水源，成為唯二倖存者。

    根據美聯社報導，尼日阿加德茲（Agadez）大區政府於4日晚間在一篇網路貼文中指出，罹難者當時在馬利參加完一場宗教節慶後正準備返鄉。不料，卡車在距離靠近馬利與阿爾及利亞邊境的阿薩馬卡（Assamaka）以西80多公里處突然停止運作。

    大區政府表示，有兩名男子在徒步跋涉50多公里找到水源後倖存，隨後他們繼續前往阿薩馬卡向當局報案。

    由阿加德茲大區首長伊薩將軍（Gen. Ibra Boulama Issa）派往現場的代表團得知，這輛卡車是從距離尼日邊境約300公里的馬利小鎮塔爾漢德克（Talhandek）出發，且已經行駛了數日。

    目前尚不清楚導致卡車拋錨的確切原因，也無法得知乘客們究竟等待了多久。

    大區政府表示：「在現場發現的情況特別令人揪心。在那輛無法動彈的卡車下方及其周邊，發現了數十具冰冷的遺體。」大區政府發布的照片顯示，遺體倒臥在沙漠中，周圍散落著衣物碎片和其他隨身物品。

    大區政府指出，由於缺乏飲用水，儘管司機、隨車助手與乘客們拚盡全力，仍舊無法修復車輛。這群旅客發現自己深陷在環境極其險惡的荒漠深處；在那裡，極端的酷熱與補給點的匱乏，讓生存變得難如登天。

    官員稱，對於倖存者而言，這是一項「格外艱巨且令人心力交瘁的任務」。目前49名罹難者已在現場集體安葬。

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