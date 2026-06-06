南韓地方大選67處投票所缺票 韓媒揭「行政漏洞」是主因

南韓於本月3日實施全國性地方選舉，卻爆出重大選務疏失，包含首爾、仁川在內多個投票所發生「投票紙不足」的離譜狀況，引發民眾抗議。（歐新社）

南韓於本月3日實施全國性地方選舉，卻爆出重大選務疏失，包含首爾、仁川在內多個投票所發生「投票紙不足」的離譜狀況，引發民眾抗議。韓媒報導指出，除了中央選舉管理委員會將正式投票日的選票印製下限設定為選民總人數的50%，中央選委會、行政安全部與地方政府的「行政隔閡」，也導致選票短缺的資訊沒能獲得及時共享。

韓國3日地方選舉發生多處投票所選票不足事件，當天中央選舉管理委員會初步掌握為首爾有14處投票所選票不足。之後民眾不滿聚集在首爾蠶室7洞第2投票所示威，直到5日上午警方才突破封鎖，將投票箱運出並完成最終開票，正式宣布由國民力量吳世勳連任首爾市長。

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受此事件影響，中央選舉管理委員會主席盧泰嶽5日也為此向民眾致歉，他表示地方選舉期間首爾部分地區出現前所未有的選票短缺，導致投票中斷，對此事件深感責任重大，因此將辭去主席一職。他也提及，選管委秘書長許鐵熏也已表明辭意，將對此事件負責。

據《韓聯社》報導，針對3日舉行的地方選舉，包含中央選舉管理委員會、行政安全部和地方政府都設立了情況室，但有關選票短缺的資訊在各機構之間並沒有得到充分共享。

根據中央選舉管理委員會調查，3日上午11點40分左右，松坡區選舉委員會就曾向首爾市選舉委員會詢問選票短缺時的應對措施，但相關資訊並未傳達至行政安全部的選舉狀況室，而松坡區也未向行政安全部進行通報。內政安全部是在媒體報導後，才於傍晚5點20分聯繫松坡區確認狀況。這情況也顯示，目前相關機構各自獨立運作情況室所導致的限制。

明知大學公共管理學系教授崔賢善（최현선，音譯）批評，這正是政府長期以來被詬病的「行政隔閡」現象，同樣的問題在這次選舉中也顯而易見。各機關看似都在管理選舉狀況，但實際上缺乏有效協調。

至於另外一個原因則是，中央選舉管理委員會將正式投票日的選票印製下限設定為選民總人數的50%。以松坡區為例，當地共有56萬5368名選民，推估印製約28.2萬張正式投票選票，但在正式投票日當天，有幾個街區的主要選民投票率超過選民總數的50%。包括蠶室2洞、蠶室4洞、蠶室7洞、文井2洞等地投票率均超過全體選民50%，部分地區甚至達53%以上。蠶室3洞更高達56.71%。

根據投票站的數據顯示，全國共有67個投票所因選票不足而要求增派選票，其中50處投票所實際發生短缺，22處投票所更一度暫停投票後才恢復，且有12處集中在松坡區。

而若查看先前的選舉數據也可發現，其實這些地區出現高投票率的情況已非首次，多個缺票地區的正式投票率長期高於50%，顯示當地選民偏好在投票日當天前往投票。

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