為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英國海軍唯一女突擊隊員喪生 搭乘直升機發生墜毀事故

    2026/06/05 09:36 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國海軍4日公布，英國皇家海軍唯一現役女突擊隊員費雪3日在直升機墜毀事故中喪生。（擷自X@BloodNelsons）

    英國海軍4日公布，英國皇家海軍唯一現役女突擊隊員費雪3日在直升機墜毀事故中喪生。（擷自X@BloodNelsons）

    英國海軍4日公布，英國皇家海軍唯一現役女突擊隊員費雪（Lily-Mae Fisher）3日在直升機墜毀事故中喪生。與她一同喪命的還有2名皇家海軍人員。

    根據《法新社》報導，英國海軍表示，現年31歲的費雪於2022年通過嚴格的突擊隊訓練課程，其中包括一段50公里的長距離行軍，因而取得佩戴綠色貝雷帽的突擊隊員資格。

    費雪原預計於本月取得直升機飛行員資格，但她3日在英格蘭西南部進行飛行訓練最後考核階段時罹難。她搭乘的梅林Mk4型直升機（Merlin Mk4）墜毀，導致她與2名皇家海軍人員身亡。

    英國廣播公司（BBC）去年稱，自2001年後共有7名女性成功完成了全兵種突擊隊課程，其中包括費雪。另有17名女性曾嘗試參加該課程。

    費雪在Instagram上擁有超過4.5萬名粉絲，她在該社交媒體上談論女性軍人面臨的問題，包括在野外服役期間如何因應月經。

    英國國防部表示，費雪激勵了無數人，尤其是年輕女性，鼓勵她們去實現自己的夢想。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播