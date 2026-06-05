英國海軍唯一女突擊隊員喪生 搭乘直升機發生墜毀事故

英國海軍4日公布，英國皇家海軍唯一現役女突擊隊員費雪3日在直升機墜毀事故中喪生。（擷自X@BloodNelsons）

英國海軍4日公布，英國皇家海軍唯一現役女突擊隊員費雪（Lily-Mae Fisher）3日在直升機墜毀事故中喪生。與她一同喪命的還有2名皇家海軍人員。

根據《法新社》報導，英國海軍表示，現年31歲的費雪於2022年通過嚴格的突擊隊訓練課程，其中包括一段50公里的長距離行軍，因而取得佩戴綠色貝雷帽的突擊隊員資格。

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費雪原預計於本月取得直升機飛行員資格，但她3日在英格蘭西南部進行飛行訓練最後考核階段時罹難。她搭乘的梅林Mk4型直升機（Merlin Mk4）墜毀，導致她與2名皇家海軍人員身亡。

英國廣播公司（BBC）去年稱，自2001年後共有7名女性成功完成了全兵種突擊隊課程，其中包括費雪。另有17名女性曾嘗試參加該課程。

費雪在Instagram上擁有超過4.5萬名粉絲，她在該社交媒體上談論女性軍人面臨的問題，包括在野外服役期間如何因應月經。

英國國防部表示，費雪激勵了無數人，尤其是年輕女性，鼓勵她們去實現自己的夢想。

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