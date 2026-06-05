箝制六四！矢板明夫揭「北京殘酷盤算」：不應對中共抱持幻想

六四事件死難者家屬團體「天安門母親」發起人之一張先玲。當年，她不到20歲的兒子王楠在中共解放軍驅逐天安門廣場示威民眾時遭槍殺。（中央社）

近年來，中國官方對於「六四」天安門事件的態度更為緊縮，以往受難者家屬每逢這天，尚可在警察隨行下赴公墓祭奠家人，今年卻被通知不能去祭親。日本資深媒體人矢板明夫指出，中共正致力讓六四的記憶被遺忘，任何政府出動軍隊向自己的人民開槍，都必須被譴責；他並點出國民黨主席鄭麗文全盤接受北京的敘事，試圖讓人們誤信「靠近威權就能換來安全」，但記憶不能凋零，台灣人民不應對中共抱持幻想。

矢板明夫4日在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，當天是六四天安門事件37週年。37年前，北京街頭發生的事，對今日很多年輕人來說，已成為歷史名詞；但對當年失去孩子的人們而言，「時間從來沒有過去」。

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矢板明夫回憶，自己曾以外媒記者身分，派駐北京10年，採訪過不少「天安門母親」。她們當中有的人失去了兒子，有的人失去了女兒。對她們而言，失去的不只是一條生命，而是整個家庭。

他表示，這些母親多年來一直在做同一件事，「要求真相、要求道歉、要求給死去的孩子一個交代」。但37年過去了，她們沒有得到任何正面回應，只有監控、限制和沉默。

矢板明夫坦言，「更殘酷的是，這一代母親正在老去」。許多人已經離世，還活著的人也早已白髮蒼蒼、步履蹣跚。中國政府認為，只要時間夠久、當事人離世，記憶終究會消失，所以對還原歷史真相毫無興趣。

他強調，「歷史也一再告訴我們，真正的悲劇，是遺忘。」

矢板明夫說，因此守護記憶的責任，「正在落到我們這一代人身上」。當一個政府出動軍隊向自己的人民開槍，無論在哪個國家、用任何理由，都應該被譴責。「這是文明最基本的底線。」

矢板明夫指出，對大多數台灣人來說，六四並沒有遠去。今天的台灣能自由說話、自由投票、自由批評政府，絕非理所當然。

他提醒，如果有一天台灣失去民主制度，「被迫接受一個不允許反對聲音存在的體制」，那麼天安門母親的悲劇，就有可能發生在台灣某一座城市。

話鋒一轉，矢板明夫表示，最近正在美國訪問的鄭麗文，許多發言與台灣主流民意格格不入，不僅完全接受北京的敘事，把台灣的安全焦慮說成挑釁，更把對中國的警戒說成製造敵意。他說，「這種說法最危險的地方，在於讓某些台灣人誤以為，只要靠近威權，就能換來安全。」

文末矢板明夫重申，「我來台灣之後，給自己的使命一直很簡單：要提醒更多人，不要對中共抱持幻想，不要低估威權體制的邪惡。天安門母親正在凋零，但記憶不能凋零。」

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