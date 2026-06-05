漢莎波音787起落架塌陷多人傷 機鼻重摔影片曝光！

德國漢莎航空一架機齡約1年的波音787-9夢幻客機的起落架，當地時間週四中午在法蘭克福機場的登機門處意外塌陷，導致機鼻重摔，造成多名工作人員受傷。（彭博）

德國漢莎航空一架機齡約1年的波音787-9夢幻客機的起落架，當地時間週四中午在法蘭克福機場的登機門處意外塌陷，導致機鼻重摔，造成多名工作人員受傷。

綜合外媒報導，事故班機原定飛往洛杉磯，當時乘客尚未登機，機上只有機組員與地勤人員。漢莎航空表示，飛機停靠時，「該機鼻輪起落架意外收起」，有數名員工受傷，目前正在接受醫療照護，漢莎與相關主管機關正在調查此事。

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網路流傳的現場影片似乎顯示，這架廣體客機的前輪向前滑動，機鼻下墜數公尺，站在附近的一名地勤人員迅速往後退開。起落架艙門在撞擊時脫落。

根據航班追蹤網站Flightradar24，這架飛機機齡約1年。波音表示，已「獲悉這起事件」，並正在「支援我們的客戶」。

美國前聯邦航空事故調查員古澤蒂（Jeff Guzzetti）表示，飛機在靜止狀態下發生起落架塌陷「非常罕見」。但他也提醒，現在推測事故原因仍太早，但可能因素包括起落架先前受損、機械故障，或與維修作業有關的問題。

外媒指出，2021年，倫敦希斯洛機場也曾發生一起涉及波音787鼻輪起落架的事件。一架787-8客機當時在登機門進行維修，測試期間鼻輪起落架收起，導致機鼻墜落地面。

調查人員發現，原本用來防止起落架收起的鎖定插銷被插在錯誤位置，即使有設計上應讓起落架保持伸展的防護措施，起落架仍然折收。

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS — Flightradar24 （@flightradar24） June 4, 2026

Will the Lufthansa Boeing 787-9 （D-ABPQ） ever fly again? I would bet on yes.



The British Airways 787-8 （G-ZBJB） was stored at Heathrow for about five months following a similar incident （18 June–12 November 2021） while undergoing maintenance, before returning to service on 24… pic.twitter.com/j0HmoL4zHl — Turbine Traveller （@Turbinetraveler） June 4, 2026

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