「食肉寄生蟲」螺旋蠅時隔60年再現德州 美牛產業拉警報

美國農業部週三證實，被稱為「食肉寄生蟲」的新世界螺旋蠅已抵達德州南部，距離墨西哥邊境約80公里的拉普賴爾有一頭小牛確診感染。（路透）

美國農業部週三證實，被稱為「食肉寄生蟲」的新世界螺旋蠅（New World screwworm）已抵達德州南部，這是德州自1966年以來首度確認病例，受感染的是一頭位於德州拉普賴爾（La Pryor）、僅3週大的小牛。官方表示，目前確診病例周邊尚未發現其他牛隻或動物感染，並強調螺旋蠅不構成食品安全威脅。

綜合外媒報導，拉普賴爾距離墨西哥邊境約80公里。德州州獸醫已在病例周邊設立約20公里檢疫區，禁止任何溫血動物，包括寵物，在未經檢查的情況下移出該區域。美國聯邦與州政府也迅速暫停區域內動物移動，並在通往外地的主要道路設置檢查站，要求載運牲畜車輛停車受檢。

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新世界螺旋蠅是一種寄生蠅，雌蠅會在溫血動物的開放性傷口或黏膜上產卵，卵孵化後，數百隻幼蟲會以尖銳口器鑽入活體組織啃食，若未治療，可能導致宿主死亡。牠們可感染牲畜、野生哺乳動物、寵物，甚至人類。

農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，官員相信這起病例可以控制，「沒有理由相信這次入侵會導致這種害蟲在美國建立族群。」她也說，只要妥善治療，即使是受感染的小牛也應能康復。

過去一年，新世界螺旋蠅一路向北穿越墨西哥，美國牧場主早已警戒國內恐爆發疫情。美國農業部去年起關閉美墨邊境，禁止墨西哥牲畜進口。

美國曾在1960至1970年代根除螺旋蠅，當時靠大量釋放絕育雄蠅，讓牠們與野生雌蠅交配，讓卵無法孵化，族群逐漸消失。如今，防治人員也正在病例附近釋放不孕蠅，並在美墨邊境部署8000個捕蠅器。

這起病例也讓美國牛肉產業高度緊張。交易員擔心，若感染範圍擴大，可能進一步縮減美國牛群規模；目前美國牛群數量已是75年來最低。專家指出，若螺旋蠅在德州大規模擴散，當地畜牧業可能面臨估計高達18億美元的經濟損失。

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