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    首頁 > 國際

    以色列安全部長批以巴停火協議 稱犯下嚴重錯誤

    2026/06/04 15:04 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列國家安全部長班吉維爾今（4）日批評與黎巴嫩停火，主張以色列陷入了錯誤決策。（彭博）

    以色列國家安全部長班吉維爾今（4）日批評與黎巴嫩停火，主張以色列陷入了錯誤決策。（彭博）

    以色列與黎巴嫩代表3日結束新一輪會談後，發表聯合聲明宣布達成停火協議；對此，以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今（4）日批評此項協議，主張以色列陷入了錯誤決策。

    根據《法新社》報導，美國國務院發表聯合聲明證實以黎達成停火協議，並補充停火前提是真主黨必須全面停止攻擊行動，並從利塔尼河（Litani River）以南地區撤離。

    班吉維爾4日批評由美國斡旋所達成的以黎停火協議，稱其為「嚴重錯誤」。他在X上說「與黎巴嫩停火是嚴重錯誤，顧問們不切實際的幻想正將總理（納坦雅胡）拖入錯誤的決策。」

    班吉維爾指出，雖協議要求真主黨撤離利塔尼河以南，但無法被執行，而黎巴嫩政府也不可信。

    班吉維爾說「真主黨沒有離開利塔尼河以南的地區，黎巴嫩軍隊也無力強制將其撤離。黎巴嫩政府是真主黨的盟友。」

    班吉維爾還譴責納坦雅胡屈服於美國總統川普壓力而達成協議。他稱「總理本應告訴川普總統，我們愛您、感謝您，但以色列是主權獨立國家。有些時候我們必須懂得說不，即使是對美國總統。若我們不這樣做，下次遇到真主黨時，它會更強大且更危險。」

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