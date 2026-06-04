李在明大勝！南韓地方選舉執政黨橫掃 路透：在野黨沒輸透

首爾市長仍由在野黨國民力量吳世勳連任，讓保守陣營在這場一面倒的選戰中保住顏面。（法新社）

南韓總統李在明領導的執政黨「共同民主黨」在3日至4日舉行的地方選舉中橫掃多數行政區的執政權；但首爾市長仍由在野黨「國民力量」吳世勳成功連任，讓保守陣營在這場一面倒的選戰中保住顏面。

《路透》報導，共同民主黨在全國16席廣域市長、道知事選舉中，奪下12席；國民力量則贏得4席，除首爾市外，還包括東南部的大邱市、慶尚北道與慶尚南道等傳統優勢選區。選舉結果讓李在明領導的執政黨在執政近1年之際，進一步掌握全國多數地方政府。

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然而，共同民主黨未能奪回首爾這座南韓最大城市、最具政治象徵意義的市長職位，使執政黨的勝利稍顯失色，也讓保守派在前總統尹錫悅2024年因戒嚴風波遭彈劾下台後得以保住重要政治據點，或將成為重整勢力的基礎。

共同民主黨黨魁鄭清來4日感謝選民支持，並將選舉結果形容為全國性的「重大勝利」，但也坦言失去首都首爾市令人遺憾。他在聲明中表示，「我由衷感謝國民讓共同民主黨在全國取得重大勝利，但未能重新奪回首爾，令人感到痛心。」

成功連任的吳世勳則在勝選演說中強調，首爾選民捍衛了「制衡與均衡的偉大民主原則」，避免國家政治完全倒向單一陣營。

南韓明知大學（Myongji University）政治學教授申律（Shin Yul，音譯）指出，選舉應聚焦首爾、釜山等具有象徵意義的關鍵戰場，因為中間選民在這些地區扮演重要角色。

申律分析，首爾選民的投票傾向，部分受到對李在明政府房市政策不滿所影響。南韓當局近來試圖為首都過熱的房市降溫，引發民眾反彈。

儘管如此，共同民主黨整體表現仍相當亮眼，包括成功拿下南韓第二大城、長期被視為保守派票倉的釜山市，顯示李在明在全國仍維持強勁支持度。路透分析，人工智慧（AI）晶片熱潮帶動出口成長及股市上漲，為執政陣營增添了助力。

本次選舉之前，16個地方政府中，共12個由國民力量執政。

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