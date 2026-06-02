AI衝擊原創報導 紐時發行人示警：傷害公眾獲取可靠資訊

紐約時報發行人薩茲柏格警告，人工智慧企業公然竊取智慧財產，恐對新聞產業以及公眾獲取可靠資訊的管道，造成「大量不必要的傷害」。（法新社檔案照）

紐約時報發行人薩茲柏格（A.G. Sulzberger）警告，人工智慧（AI）企業公然竊取智慧財產，恐對新聞產業以及公眾獲取可靠資訊的管道，造成「大量不必要的傷害」。

薩茲柏格1日在法國舉行的「世界新聞媒體年會」（World News Media Congress）中發表演說時指出，OpenAI、Meta、Anthropic與Google等引領生成式AI系統發展的公司，未能就其掌握驅動該技術發展的資料「承擔起核心責任」，以確保公眾能獲取「值得信賴」的新聞。

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薩茲柏格指出，AI公司之所以能夠劫持公共論述空間，乃是因為AI產品以前所未見的規模，大膽竊取智慧財產的原罪所造就，「科技巨擘在未獲許可、未予補償的情況下，掠奪性地挖掘新聞網站內容。」

薩茲柏格警告，「我擔心我們正走向一個原創報導工作者愈來愈少的未來；這些記者從事昂貴且困難的工作，包括前往現場、與人交談、挖掘資訊、報導重要議題與事件、提供脈絡與分析，以及調查權貴。在這個未來中，維持健康社會與穩定民主的重要泉源，即原創新聞所提供的真相、理解與問責，將持續枯竭。」

他呼籲其他新聞機構針對AI技術對產業的影響發聲；新聞業已因廣告收入下滑，以及主要因為AI生成摘要導致搜尋流量減少而備受打擊。但面對AI浪潮的「濫用」，新聞同業一直「過於沉默、過於被動，而且過於分散」。

薩茲柏格說，「我們不能任由AI擁護者主導公眾對話，而不去捍衛確保原創新聞永續未來的重要性。」「我們不能眼睜睜看著AI企業企圖永久瓦解我們對自身心血結晶的掌控權。我們不能坐視這些作品被用來打造替代產品，進而削弱我們贏得繼續報導新聞所需的受眾與收入的能力。」

紐時在2023年對OpenAI與微軟（Microsoft）提起訴訟，成為首家針對AI技術提告的主流新聞機構，並掀起一波由新聞企業針對生成式AI新創公司發起的訴訟潮。但薩茲柏格也強調，紐時並非反對AI技術，他希望利用AI來提升報社的流程效率，「將強大的新技術拒於門外，注定會失敗。」

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