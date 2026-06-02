無人機拖住俄軍攻勢 烏克蘭連2月「淨收復」領土

烏軍5月25日在中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）攻擊俄軍陣地。（路透檔案照）

根據美國軍事智庫《戰爭研究所》（ISW）資料，烏克蘭5月連續第2個月，在烏國戰場上奪回的土地多於失去的土地，顯示俄軍自2025年底以來，推進速度持續放慢，基輔也宣稱烏國南部、東部戰場態勢，正轉為對烏國有利。

法新社2日報導分析戰爭研究所的數據，指烏克蘭軍隊5月收復和失去的領土相抵後，其控制區淨增282平方公里，多數集中在東部頓內茨克州和南部札波羅熱州。這是繼4月之後，烏國再次單月取得「淨收復」成果。4月時，俄軍失去約120平方公里控制區，是俄軍在最近兩年半以來，在烏國戰場首次出現單月失去的土地多於奪取的土地。

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ISW指出，烏克蘭在前線作戰和中程無人機打擊愈加見效，已動搖俄軍自2025年底以來放緩其攻勢。該智庫上週報告指出，俄軍經常派出小批士兵潛伏進入前線陣地，為後續較大規模進攻鋪路。但是烏克蘭成功運用中程和前線無人機攻擊，正限制俄軍將兵力送往前線，以及維持補給和前線陣地的能力。

ISW估計，烏國4、5兩個月，總計收復約403平方公里土地，儘管在俄國奪取的烏國領土中僅佔約0.4%，但是這顯示出，對基輔正面的戰事發展趨勢。基輔當局先前也表示，最近在這場已持續4年多的戰爭佔上風。

不過，這並不代表俄軍已完全被逐出烏國收復區，ISW表示，在烏國奪回的大多數區域，仍有俄軍士兵滲透。

俄國佔領烏國約19%的領土。ISW的估計不包括俄羅斯宣稱推進、但是該智庫未確認或否認的部分。

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